Le 24DH St-Georges Ford a débuté ce matin

Ce matin, vers 10 h, a eu lieu le lancée de la poque pour l’évènement de hockey, 24DH St-Georges Ford au centre sportif Lacroix-Dutil. Il s’agit de la 7e année que le tournoi récolte des fonds pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

Pendant 24 h consécutives, l’équipe de CRB Construction et Hockey Zone, s’affronteront pour tirer les honneurs.

Les familles sont invitées à venir profiter de l’aire de jeu, écouter le chansonnier sur place et venir encourager ces joueurs qui donneront tout ce qu’ils ont pour une bonne cause.

C’est après deux années d’absence en raison de la COVID-19, que les organisateurs : Maryse Rodrigue, François Bégin, Carl Breton, Vincent Doyon, François Dupuis et Louis Larochelle, se sont donné comme objectif de récolter un total de 50 000 $ pour la fondation.

Ces fonds serviront plus particulièrement à l'achat de jeux pour enfants qui seront aménagés au « Parc Santé », lequel est situé à proximité du centre ambulatoire sur le terrain de l’Hôpital de Saint-Georges.

« Fidèles à la cause de la santé, nous avons toujours voulu soutenir les enfants et leurs parents. Notre motivation c’est de contribuer à avoir des soins et des services chez nous, à promouvoir l’activité physique », dit Carl Breton.

Le but est d'amuser, de relaxer et de calmer les enfants malades avec ces jeux.