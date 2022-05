Charline Bourque nominée au Gala d'excellence de judo Québec

L’athlète de 14 ans du Club de Judo St-Georges, Charline Bourque, originaire de St-Alfred, est nominée en tant qu’« athlète juvénile par excellence » au Gala d’excellence de judo Québec qui aura lieu en juin.

Cette saison de compétition, Charline est parvenue à se tailler une place sur l’équipe du Québec, devenant ainsi, la plus jeune judoka membre de l’équipe provinciale et la première Beauceronne à y être sélectionnée.

C’est en avril, que la jeune athlète s’est envolée vers l’Ouest, avec la délégation du Québec pour participer au Pacific International Judo Tournament (17 avril) et au Edmonton International Judo Championship (24 avril) où elle a confirmé son talent en n’accordant aucune défaite chez les U16 pour remporter l’or aux deux endroits. Près de 1000 participants provenant de partout dans le monde étaient présents.

Elle a également affronté les U18 se méritant une médaille de bronze en Colombie-Britannique et une quatrième place en Alberta. Elle participera aux championnats canadiens à Montréal du 18 au 22 mai.

Charline s’est vue remettre une bourse de 1 500 $ de la part de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif et la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. Un total de 14 jeunes Québécois sont récipiendaires. En plus, de souligner les performances sportives, elle souligne l’excellence académique et artistique.

D’ailleurs, la Beauceronne a une moyenne académique de 99 % en 3e secondaire (sport-études à la Polyvalente de Saint-Georges).

L'athlète est bien entourée avec Martin Beaulieu qui est son entraîneur depuis 2016 et directeur technique du club de judo St-Georges. Il déclare « qu’elle joue pour gagner ». « La maxime « l’important est de participer » a pris une place trop importante dans notre société dans le sens où elle peut enlever, parfois, le désir de performer chez nos athlètes. Je propose toujours aux judokas d’aller jouer pour gagner, et que le résultat sera ce qu’il sera, sans jugement. Lorsqu’on joue pour gagner, on en ressort gagnant, même dans la défaite. Charline possède naturellement ce réflexe de gagnante », confirme M. Beaulieu. Charline perfectionne aussi sa préparation physique grâce à l’haltérophilie avec Alfred Lachance, kinésiologue à la Clinique Altitude : « c’est un privilège d’encadrer un diamant brut comme Charline et de la voir grandir dans son sport. Elle possède des capacités physiques et intellectuelles exceptionnelles, en plus d’avoir une discipline militaire. Bref, j’ai bien hâte de voir ce que lui réserve l’avenir! »

En plus de concourir sur les tatamis, Charline est arrivée dans les dix premières lors du Championnat provincial d’haltérophilie le 30 avril à Montréal.

Elle aura aussi la chance de perfectionner son entrainement au Brésil cet été et participer au plus grand tournoi du pays.