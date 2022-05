Une nouvelle victoire pour Chloé Grondin

Imbattable, Chloé Grondin termine en première position lors de l'ouverture de la saison Nascar Sport Compact Amateur.

C’est sous un soleil de plomb que s’est déroulée la journée d’ouverture de la saison Nascar 2022 à l’Autodrome Chaudière ce samedi 14 mai. Les conditions étaient parfaites pour que les spectateurs assistent à tout un programme de jour. Les divisions Nascar Sport Compact Amateur, Nascar Vintage, Nascar Truck et Nascar Late Model étaient en piste.

La jeune pilote de Saint-Georges prenait place dans sa voiture numéro 32, face à 21 autres véhicules de sa catégorie.

Retour sur la course

Pendant les pratiques, Chloé se trouvait dans le top 10 des voitures les plus rapides. Elle a d'abord fini en 4e place dans le deuxième groupe de qualification, ce qui lui a valu une 6e position à la finale.

Lors de la finale, Chloé prend les devants après deux malheureux accidents qui ont fait perdre toute chance à Légaré #114 et Darveau #30 de terminer leur course. Elle qui, jusqu’à ce moment, jonglait avec patience et expérience prend le devant du peloton au 13e tour. Elle sera poursuivie par Stephan Hamilton #91 et non loin derrière se battant pour la 3e place, Desponts #151, Bobby Bureau #28, Jonathan Guimond #11 et Sébastien Larue #12.

« Chloé a réussi à garder sa première position et prendre de la vitesse grâce à ses tours réguliers et en faisait aucune erreur pour ne pas dire une vraie horloge!! », a expliqué son équipe sur sa page Facebook.

Au dernier drapeau jaune, la pilote de 14 ans fait le choix de prendre la ligne extérieure à la relance. Elle prendra la bonne décision puisque ceci lui assurera une première place jusqu’à la fin.