La pilote Chloé Grondin remporte la première course de la saison

En piste à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, samedi dernier, la jeune pilote Chloé Grondin a terminé sur la plus haute marche du podium pour la première course de sa saison ainsi que celle de la Triple Couronne Féminine.

Au volant de la voiture numéro 44, Chloé prend la première position de la course au 10e tour et c'est à cette place qu'elle passera la ligne d'arriver à la fin des 40 tours. La pilote Ashley Mercier a essayé de reprendre la place au 30e tour, mais Chloé ne s'est pas laissé faire.

Son objectif de remporter la Triple Couronne Féminine se rapproche. La prochaine course de cette compétition aura lieu le 24 juin à 17 h, à l'Autodrome Chaudière.

Notons d'ailleurs que pour cette fois, la pilote de Saint-Georges n'était pas au volant de sa voiture No32. « Plus tôt cette semaine, mon équipe et moi avons décidé de ne pas participer à la première course avec notre voiture #32. Mon mentor, Daniel Sylvain, m’a donné le défi de monter sur le podium avec la voiture-école. J’ai su m’adapter et j’ai réussi à l’amener en première position. J’en suis vraiment très fière! », explique-t-elle dans une publication de sa page Facebook.

Elle participe encore cette année au championnat Nascar Sport Compact Amateur qui compte neuf courses, toujours à l’Autodrome Chaudière. La première aura lieu le 14 mai. Rappelons qu’à l’ouverture de la saison passée, elle est devenue la première femme à remporter une finale de cette catégorie.