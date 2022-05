Encore une victoire pour l'équipe canadienne de hockey

L'équipe nationale masculine du Canada, dont le mariverain Thomas Chabot est le capitaine, a remporté son deuxième match lors du Championnat mondial de hockey en Finlande.

Ce matin, les Canadiens affrontaient les Italiens devant 2 616 spectateurs et ont gagné la partie avec un score de 6 à 1.

C'est Phil Pietroniro qui a marqué le premier but de la partie, et seul point de l'Italie, à 12 min 57 de la première période. Trois minutes plus tard, le Canadien Travis Sanheim égalise.

À la deuxième période, Josh Anderson marque un deuxième point pour le Canada à 28,15 minutes de jeu. Son coéquipier Nicolas Roy en inscrit un troisième à 35 min 14, suivi de Kent Johnson à peine deux minutes plus tard.

Au lancement de la troisième période, le Canada mène 4 à 1. C'est au tour de Dysin Mayo de lancer la rondelle dans les filets, marquent le cinquième point de son équipe. Noah Gregor a finalement réalisé le dernier but du match, qui se termine 6 à 1 en faveur de l'équipe nord-américaine.

Il reste un minimum de cinq parties dans les prochains jours. La prochaine aura lieu demain à 9 h 20 (heure canadienne), face à la Slovaquie.