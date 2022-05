Football: des attentes élevées pour la saison à venir des Dragons

Les Dragons Juvénile de la Polyvalente de Saint-Georges tenaient leur camp d’évaluation durant la fin de semaine passée.

À la vue des qualités athlétiques des joueurs présents durant ces trois jours de camp, les entraîneurs s’entendent pour dire que l’édition 2022 des Dragons peut aspirer à se rendre loin.

Une soixantaine de joueurs ont eu droit à une fin de semaine d’entraînements de qualité, supervisés par le personnel des Dragons ainsi que quelques entraîneurs invités. Le tout s’est conclu par une confrontation entre Rouges et Blancs, à laquelle les joueurs du Cadet s’étaient joints, une formule appréciée de plusieurs qui offre davantage une situation de simulation de match. Les Rouges l’ont emporté par la marque de 32-24.

Les recrues Émile Paradis (ligne défensive) et Raphaël Bélanger (demi- défensif), de même que le vétéran Thomas Poulin (secondeur) se sont démarqués en défensive. À la position de quart-arrière, le vétéran Charles Boulianne et la recrue Alexis Grondin ont bien performé. Les recrues Hubert Drouin et Antoine Gosselin comme receveurs, ainsi que Gabriel Leclerc comme vétéran porteur, devraient tous voir beaucoup de terrain cet automne. Sur la ligne offensive, Nathan Rhéaume et Wylliam Veilleux seront des piliers importants.

« Les Dragons 2022 seront plus lourds que la saison dernière, ce qui nous permettra de développer davantage notre jeu au sol et de diversifier notre cahier de jeux. Nous avons de la profondeur à toutes les positions, ce qui augure très bien pour l’automne! », a exprimé l’entraîneur-chef Carl Dallaire.

Rappelons que le calendrier 2022 des Dragons Juvénile comptera huit matchs de saison régulière. L’équipe débutera sa saison à domicile en recevant le Phénix de l’École polyvalente Nicolas-Gatineau, le vendredi 2 septembre à 19 h 30.

Pour les joueurs intéressés à se joindre aux Dragons, il n’est pas trop tard. Il suffit de contacter l’entraîneur-chef Carl Dallaire au 418-228-8964, poste 4080, ou à [email protected]