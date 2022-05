Rassemblement provincial de roulottes R-Pods en Beauce

Le rassemblement provincial de roulottes R-Pods 2022 a eu lieu du 20 au 23 mai dernier au Camping Luciole de St-Philibert.

Profitant de la longue fin de semaine de la fête des Patriotes et de la tenue du Festival beauceron de l’Érable, les propriétaires de ces petites roulottes se sont réunis pour la première fois depuis le début de la pandémie. Facilement reconnaissable par leurs formes arrondies et leurs décalques originaux de petites grenouilles, l’engouement pour les R-Pods ne cesse de croître.

De son côté, l’organisatrice principale de l’événement, Lucie Lapierre, de Mirabel, ne tarissait pas d’éloges pour le Camping Luciole « pour sa proximité avec Saint-Georges, l’accueil chaleureux des propriétaires ainsi que l’aménagement et les facilités du terrain qui ont permis de regrouper facilement tous les participants malgré la pluie de la fin de semaine. »

Plus de 35 personnes ont ainsi participé aux multiples activités organisées : visite de la ville de Saint-Georges, du parcours des sculptures, le Domaine de la Seigneurie, de l’Espace Carpe Diem et du Festival beauceron de l’Érable; visite également au Parc des Sept-Chutes et arrêt au Parc du Pont Couvert de Notre-Dame des Pins. Quelques familles ont profité de leur passage en Beauce pour se rendre au Miller Zoo de Frampton et à la Brasserie Frampton Brasse.

Le souper communautaire du samedi soir a été particulièrement apprécié par les participants qui ont profité de ce moment privilégié pour échanger leurs trucs et conseils et fraterniser. La soirée s’est terminée par le tirage de nombreux prix de présence, pour un total de plus de 700$ en prix et certificats cadeaux.