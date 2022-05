Compétition internationale de tir: l'or pour Olivier Beauchesne

Olivier Beauchesne, de Sainte-Hénédine, a remporté une médaille d’or lors de la compétition de tir olympique « Canadian Airgun Grand Prix » qui avait lieu à Toronto du 20 au 22 mai.

Âgé de 22 ans, Olivier compétitionne dans la catégorie « Tireur d’élite », en carabine à plomb. Cette compétition est la seule de niveau international qui se déroule au Canada. Il s’agissait d'ailleurs de sa première participation comme adulte, mais il avait déjà été avant la pandémie dans la catégorie junior international. La rencontre réunissait des athlètes de partout au pays et des États-Unis, mais aussi de destinations plus exotiques comme Aruba et l’Inde.

« Tous les tireurs québécois ont bien fait bonne figure à la compétition, mais nous sommes très fiers de notre Beauceron. Il représente très bien sa région et sa province sur la scène nationale », a souligné Guillaume Paré, son entraineur local.

Le tir olympique en position debout demande aux athlètes d’atteindre une cible de 0,5 mm à une distance de 10 m, en position debout et sans support. Ils doivent répéter la tâche 60 fois, en moins de 75 minutes, ce qui demande une excellente condition physique et une concentration encore meilleure.

L'Hénédinois fait du tir en compétition depuis plusieurs années. Il a commencé par tirer en position couchée dans le programme des cadets. Il a aussi tiré dans des disciplines de gros calibre, sur de longues distances, au Québec et en Ontario. Maintenant, il se concentre sur le tir olympique à 10m. Il peut s’entrainer avec les entraineurs certifiés et expérimentés de la Fédération québécoise de tir. Cette dernière l’aide aussi avec son équipement qui est plutôt dispendieux.

Sa prochaine compétition, un championnat provincial, aura lieu à Trois-Rivières au début du mois de juillet. Il pourra par la suite participer au championnat canadien prévu en août.