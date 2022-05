Les jeunes du primaire invités au camp d'introduction au football des Condors

Les Condors football du Cégep Beauce-Appalaches organiseront leur second camp d’introduction au football le 18 juin prochain. Il s'adresse aux jeunes de la deuxième à la quatrième année du primaire.

De retour pour une 2e année consécutive, le camp d’introduction au football permet aux jeunes du primaire d’apprendre les techniques de base de façon sécuritaire. L’activité qui fut un succès l’an dernier avec plus de 80 inscriptions, avait été initiée pour pallier les effets négatifs de l’arrêt du sport causé par les restrictions sanitaires.

« Notre objectif est avant tout d’éveiller l’intérêt des jeunes pour le football. Plus tôt on les initie, plus ils développeront rapidement des habiletés physiques, motrices et technico-tactiques reliées au football qui leur seront utiles dans la pratique du sport tout au long de leur vie. Ce camp d’introduction est aussi une occasion en or pour nos jeunes qui rêvent de débuter une carrière sportive en commençant par apprendre les techniques de base en compagnie de nos entraîneurs qualifiés des Condors football », a souligné Daniel Laflamme, directeur adjoint des études, programmes et vie étudiante.

Lors du camp qui se tiendra sur une demie journée, soit de 10 h à midi, les jeunes participants apprendront notamment comment attraper un ballon, courir avec celui-ci et comment plaquer de façon sécuritaire. Afin d’assurer la sécurité des enfants, l’atelier en lien avec le plaquage aura lieu sans contact entre les joueurs.

Le camp d’introduction sera mené par les entraîneurs Marc Loranger et Félix Tessier-Waddell et se déroulera sur l’un des terrains synthétiques de Saint-Georges situés tout au bout de la 14e Avenue. Le coût sera de 30 $ par enfant et inclura un chandail. Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur le site internet des Condors.