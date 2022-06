Descente en kayak: « Je suis prêt! », dit Gopal Ducharme

« Je suis prêt, j'ai hâte d'arrêter de travailler et de partir à l'aventure ! », a fait savoir Gopal Ducharme lors d'une entrevue téléphonique avec EnBeauce.com, quelques jours avant son grand départ.

Ce trentenaire, originaire de Lac-Mégantic, partira de sa ville natale samedi à 13 h 30 pour rejoindre Québec en kayak sur la rivière Chaudière. La population est d'ailleurs invitée à l'encourager avant le départ lors d'un événement tenu à partir de 11 h 30 sur le pont de la rue Papineau, près du parc Espace Jeunesse.

Cette nouvelle aventure, il la réalise pour son défi Un pas à la fois pour la prévention du suicide, qui consiste à se dépasser continuellement et d'amasser des fonds pour l'organisme JEVI. Dans le cadre de ce projet, il a déjà parcouru près de 650 kilomètres à pied avec deux aventures hivernales. Cependant, cette fois-ci, ce sont ses bras qui devront forcer. « Je suis très en forme alors pour ça je n’ai aucune crainte! C'est plus les jours de pluie que j'appréhende, quand il mouille toute la journée ça devient plus dur que quand il fait -40 ! »

Par sécurité, une coéquipière le suivra en voiture depuis la route pendant ces 185 km de pagaie, étendus sur 15 jours. Surtout dans les sections plus dangereuses de la rivière.

Pour réussir, il doit faire 10 km par jour. Cependant, lui pense pagayer environ 20 km par jour pour pouvoir se permettre de rester au chaud dans sa tente s'il y a des journées pluvieuses.

« Il faut rester dans le même état d'esprit de vouloir se dépasser et de vouloir partir à l'aventure. Mais surtout rester dans la résilience et de ne pas pousser ses limites trop loin. Il faut toujours garder en tête que si ton corps te dit de ralentir, ne le pousse pas sinon ça peut devenir dangereux. »

Il prévoit d'ailleurs camper sur les îles qui se trouvent partout dans la rivière Chaudière.

Gopal Ducharme sera de passage à l'Île ronde de Beauceville l'après-midi du samedi 11 juin, après être passé par Saint-Georges le matin même.

Son arrivée est prévue pour le 18 juin à Québec et son objectif est d'amasser 20 000 $ qu'il répartira entre JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie et la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec.

Il est possible de suivre son aventure sur la page Facebook Les Accros au plein air. Rappelons que les deux premières éditions du défi Un pas à la fois pour la prévention du suicide ont déjà permis d'amasser 32 000 $ pour la cause. Comme indiqué précédemment, Gopal avait parcouru 299 km à pied entre Valleyfield et Lac-Mégantic à l'hiver 2021, puis 444 km en janvier-février 2022 entre Salaberry-de-Valleyfield et Québec.