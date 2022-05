Gopal Ducharme descendra la Chaudière en kayak jusqu'à Québec

Après avoir parcouru près de 650 km à pied en deux hivers, Gopal Ducharme sera cette fois en kayak pour réaliser une édition d'été du défi Un pas à la fois pour la prévention du suicide.

Son parcours de 185 kilomètres se réalisera sur la rivière Chaudière pour une durée de 15 jours. Au départ de Lac-Mégantic le 4 juin, il devrait arriver à Québec le 18 juin.

Son objectif est d'amasser 20 000 $ qu'il répartira entre JEVI Centre de prévention du suicide – Estrie et la Fondation du Centre de prévention du suicide de Québec.

C'est toujours sur sa page Facebook Les Accros au plein air qu'il sera possible de contribuer par un don au défi. C'est aussi sur cette page que vous pourrez suivre sa courageuse aventure et avoir des nouvelles du kayakiste.

« N'abandonne jamais, peu importe la situation. Si tu vis de la détresse, tu peux avoir de l'aide. Ça va être dur, ça va te demander tout ce que tu as, mais tu mérites cette aide pour t'en sortir. » C'est motivé par cette conviction que Gopal se lance une fois de plus dans un périple exigeant. Il désire plus que tout lancer un message de persévérance, d'espoir et de motivation à la population. « Le suicide peut toucher n'importe qui et il affecte trop de vies tous les jours. Ensemble, on peut faire une différence ! »

Les deux premières éditions du défi Un pas à la fois pour la prévention du suicide ont déjà permis d'amasser 32 000 $ pour la cause. Rappelons que Gopal avait parcouru 299 km à pied entre Valleyfield et Lac-Mégantic à l'hiver 2021, puis 444 km en janvier-février 2022 entre Salaberry-de-Valleyfield et Québec.

Le départ

Gopal Ducharme invite la population à se joindre à lui à Lac-Mégantic pour célébrer le début de son expédition, le 4 juin, de 11 h 30 à 13 h 30, heure à laquelle il débutera son périple.

L'artiste Pépé et sa guitare sera présent pour l'évènement familial qui se déroulera sur le pont de la rue Papineau, près du parc Espace Jeunesse.

L'arrivée

Le 18 juin, il accostera au parc de la plage Jacques-Cartier à 9h le matin. La population et les intervenants du milieu seront présents pour souligner la fin de son périple.