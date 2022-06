Jeux du Québec: en route vers la 55e Finale 

Après une pause de plus de trois ans, les athlètes de la Chaudière-Appalaches pourront bientôt revivre la frénésie d’une Finale des Jeux du Québec.

La Ville de Laval, qui devait accueillir les jeunes de partout dans la province à l’été 2020, tiendra la 55e finale des Jeux du Québec du 22 au 30 juillet prochain.

Depuis quelques semaines, l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) coordonne les Jeux régionaux qui permettent de sélectionner les jeunes de 12 à 17 ans qui composeront la délégation régionale.

« Nous collaborons avec les différentes associations sportives présentes sur le territoire. Même si la dernière Finale d’été remonte à 2018, les répondants travaillent avec acharnement pour rendre possible le processus de qualification des athlètes », souligne la chef de délégation et agente de développement en sport, Sabrina Bilodeau.

Treize disciplines seront présentées lors de l’événement. Les athlètes en athlétisme, baseball, basketball, cyclisme sur route, golf, natation, natation en eau libre, soccer, softball, tir à l’arc, triathlon, volleyball et volleyball de plage compétitionneront les autres régions du Québec pendant 10 jour.

Recrutement de bénévoles

À un peu plus d’un mois de l’événement, la délégation de la Chaudière-Appalaches est toujours à la recherche de bénévoles pour composer son équipe de mission. Habituellement composée d’une dizaine de personnes, elle a pour but d’accompagner les différents groupes d’athlètes au cours de la finale.

« Les Jeux du Québec c’est l’occasion idéale de découvrir de nouveaux sports. En plus de prendre part au plus grand événement multisport de la province, les missionnaires ont l’occasion de voir les athlètes s’épanouir et se dépasser dans leur discipline respective », souligne Fanny Michaud, qui est missionnaire depuis plus de 10 ans pour la délégation.

Les personnes intéressées doivent être majeures et être disponibles du 20 au 30 juillet. Le transport, l’hébergement, l'alimentation et les vêtements de la délégation sont fournis aux bénévoles. Tous les détails sur le recrutement et les Jeux régionaux se retrouvent au www.jeuxduquebec-ca.com.