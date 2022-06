Le Défi Beauceron attire près de 1 200 coureurs

Malgré la pluie et le froid, les coureurs ont été au rendez-vous samedi matin pour le 10e Défi Beauceron à Saint-Prosper. L’organisation avait eu 1 315 inscriptions et avaient même refusé des gens par manque de matériels.

Selon Bruno Vaillancourt, l’un des organisateurs, ils sont un peu déçus en raison de la mauvaise météo qui a joué beaucoup sur l’ambiance et le nombre de participants à l’évènement : « C’est certain que l’ambiance était moins présente que les autres années. Ce qui est le fun au Défi Beauceron c’est que les gens font leur course, mais après ils en profitent pour socialiser avec les autres lors de leur arrivée. Il y a plein de monde qui se connaisse et c’est une ambiance familiale. Aujourd’hui les gens je pense qu’ils pensaient plus à s’en aller une fois qu’ils avaient fini la course que de rester avec cette pluie et cette froideur. Ce n’était pas évident. L’ambiance a été affectée par la température. »

Il n’en demeure pas moins qu’ils sont satisfaits de ce qu’ils ont accompli pour assurer un bon déroulement de l’évènement.

Cette année, les distances proposées étaient le 2 km enfant, le 5 km course et/ou marche, le 10 km et le 21 km.

D’ailleurs, le 2 km enfant a attiré plus de 400 jeunes démontrant que la relève est bien présente en Beauce.

C’est un parcours modifié qui était offert cette année pour le 21 km. Auparavant, la course débutait à Sainte-Aurélie, mais hier les coureurs ont emprunté deux fois le parcours du 10 km de façon à minimiser le besoin de sécurité et la logistique entourant l’épreuve.

M. Vaillancourt ne pouvait pas encore annoncer si le Défi reviendrait pour une 11e année, mais il mentionne que de nouveaux membres se sont ajoutés au comité organisateur.

De plus, pour offrir un tel évènement cela demande beaucoup de préparation et d’organisation. On parle de six mois de réunions et la météo fait foi de tout pour la réussite ou non de la course.