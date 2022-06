Chloé Grondin en piste ce vendredi

Chloé Grondin sera sur la piste de l’Autodrome Chaudière, à Vallée-Jonction, ce vendredi pour la 2e tranche de la Triple Couronne Féminine.

À bord de sa voiture no.32, elle sera sans doute talonnée de très près par ses rivales, Léonie Perreault no. 48, Ashley Mercier no. 46, Kathy Pelletier no.26 et plusieurs autres.

Rappelons que la pilote âgée de seulement 14 ans a remporté la 1re tranche le 30 avril dernier.

Ce vendredi, l’Autodrome Chaudière accueillera également la présentation d’un 100 tour pour les Nascar Truck, le tout chapeauté par Aménagement ML. Les Nascar Sport Compact Amateur et les Nascar Légendes seront eux aussi présents.

Samedi, l'endroit recevra la prestigieuse série ACT lors du Claude Leclerc 150, présenté par Larue Équipements. Déjà, plusieurs pilotes américains et québécois ont confirmé leurs présences. L’ouverture des estrades est prévue dès 14h15 et le programme principal quant à lui est planifié à 17h00. Ceux-ci seront accompagnés de classes locales telles que : Nascar Vintage, Nascar Sport Compact Amateur et Nascar Truck.