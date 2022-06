Où se trouvent les sentiers pédestres et cyclables en Beauce-Sartigan?

Les amateurs de randonnée et de vélos peuvent trouver leur bonheur dans la MRC de Beauce-Sartigan.

En effet, neuf municipalités proposent différents parcours qui conviennent à tous. Voici une liste de ces endroits :

Lac-Poulin

La municipalité possède des sentiers qui font la longueur de 4,5 km. Il y a une piste d’hébertisme.

La Guadeloupe

L’endroit offre 5 km de piste cyclable qui débute à la limite du Rang du Lac-aux-Grelots, traverse la municipalité et longe la Rivière Le Bras.

Notre-Dame-des-Pins

La piste cyclable faisant partie du Sentier des Jarrets Noirs, offre la possibilité aux gens de débuter leur parcours devant le pont couvert Perreault et continuer jusqu’à Saint-Georges. Il s’agit d’un segment de 5,6 km.

Saint-Benoît-Labre

La piste cyclable offre un panorama splendide en milieu de parcours.

Saint-Côme-Linière

La municipalité a fait l’aménagement des sentiers pédestres au parc des Berges-Du-Loup. Ce parc est situé sur la route Kennedy, à la sortie Sud du village, juste en face du garage municipal, situé au 1555, route Kennedy. L’accès y est cependant plus facile via la rue Dumas. Tout au long du parcours, vous trouverez des jeux d’hébertisme, d’impressionnants escaliers ainsi qu’un petit pont. Il s’agit d’une boucle de 3,5 km.

Saint-Georges

En plus de sa longue piste cyclable, la ville possède des sentiers pédestres au Parc des Sept-Chutes, à l’Île Pozer, le long de la rivière Pozer et le sentier nature du parc Veilleux. La longueur totale est de 25,4 km.

Saint-Gédéon-de-Beauce

Un sentier de 1,87 km se trouve derrière l’aréna Marcel Dutil au 120, 1re Avenue Sud. Vous pouvez également faire une boucle qui totalise 300 mètres.

Saint-Honoré-de-Shenley

Le sentier entièrement asphalté emprunte le rang 9, les rues Boutin, Ennis, Bellegarde, Poulin et Mercier. Une portion de 2,4 km se trouve en zone urbaine permettant ainsi aux cyclistes d’avoir accès aux services offerts par les installations publiques tels les parcs et l’aréna. Une autre portion de 1,2 km se trouve en milieu naturel forestier, offrant ainsi un moment de quiétude et de détente en pleine nature.

Saint-Martin

La municipalité a ouvert en début d’été son nouveau sentier pédestre en forêt et en milieu urbain. Il est composé d’une boucle de 7 km. Il se situe au 45, 6e Rue Est.