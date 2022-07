Volleyball: Jean-Sébastien Faucher sera du programme national d’excellence

Jean-Sébastien Faucher, un jeune volleyeur de 15 ans de Saint-Joseph-de-Beauce, est l’un des trois Québécois qui a été choisi pour participer au Programme national d’excellence (PNE) de Volleyball Canada.

Mentionnons qu’il s’agit d’un camp qui réunit les meilleurs joueurs canadiens de 15 à 18 ans. Un total de 13 athlètes s’entraîneront quotidiennement à temps plein à Gatineau cet automne, de septembre jusqu'à décembre.

Jean-Sébastien est le centre du club civil des Condors de Chaudière-Appalaches et membre du programme Sport-études à la polyvalente Veilleux à Saint-Joseph-de-Beauce. Il a terminé au 5e rang des Championnats Volleyball Québec 16 et 18 ans et moins cette année.

De plus, il a été sélectionné au sein de l’équipe relève 2022, mais il se concentrera sur l’opportunité avec le PNE.

Lors de la sélection provinciale, le Joselois de 6 pieds 3 pouces a atteint une hauteur de 3,43 m aux tests de saut. Il est connu pour sa technique avancée et sa polyvalence qui lui permet de jouer à plusieurs postes.