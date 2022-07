Repêchage: les Condors ont fait leurs choix

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) ont repêché neuf joueurs, et protégé cinq hockeyeurs locaux, à la suite du repêchage de la Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) tenu dimanche de façon virtuelle.

Voici la sélection:

Maxence Albert - Forestiers d'Amos (Ronde 1/Choix No 8)

Originaire d’Amos, c’est un attaquant de 17 ans de 6 pieds et 1 pouce et 175 livres. Il récolté 23 points en 32 matchs au niveau de la ligue M18 AAA du Québec.

Maxime Poirier - Blizzard du Séminaire Saint-François (Ronde 3/Choix No 36)

Le défenseur de 17 ans, originaire de L’Ancienne-Lorette, a récolté 11 points, avec un différentiel de +5, en 39 parties avec le Blizzard.

Philippe Vézina - Commandeurs du Collège de Lévis (Ronde 5/Choix No 63)

En 25 parties au niveau M18 D1 de la RSEQ, Philippe a récolté six buts et 23 passes en 25 matchs. C’est un défenseur de 6 pieds et 1 pouce et 190 livres à seulement 17 ans. Il a participé à quatre parties avec les Chevaliers de Lévis de la ligue M18 AAA.

Luc-Antoine Labbé - Élites de Beauce-Appalaches (Ronde 5/Choix No 67)

Le jeune gardien de 16 ans a cumulé une fiche de 10 victoires et trois défaites en plus de maintenir une moyenne de 1,75 but accordé en 16 parties de saison régulière. Originaire de Sainte-Marie-de-Beauce, l’ancien des Élites de Beauce-Appalaches a été sélectionné par les Eagles du Cape Breton de la LHJMQ, 142e au total.

Pier-Étienne Cloutier - Élites de Jonquière (Ronde 6/Choix No 82)

L’attaquant de Métabetchouan de 16 ans (17 en novembre) mesure 6 pieds et 4 pouces. En 36 parties avec les Élites de Jonquière de la ligue M18 AAA, Pier-Étienne a inscrit six buts et sept mentions d’aides. En 2021, les Remparts de Québec de la LHJMQ, l’ont choisi 140e au total.

Zacharie Charest - Lions Collège Champlain-St. Lawrence (Ronde 8 – Choix No 100)

L’attaquant Zacharie Charest se joint aux Condors du Cégep de Beauce-Appalaches grâce au repêchage de la LHJAAAQ. En 34 parties avec les Lions du Collège Champlain, il a cumulé 12 buts et 17 passes pour un total de 29 points. Originaire de Saint-Alexandre, il a été un choix du Drakkar de Baie-Comeau en 2019, 204e au total. C’est avec les Albatros du Collège Notre-Dame que Zacharie a joué son M18 AAA.

Émile Chouinard - Drakkar de Baie-Comeau - LHJMQ (Ronde 8/Choix No 107)

Le défenseur de 6 pieds et 5 pouces et 200 livres a joué les deux dernières saisons avec le Drakkar de Baie Comeau de la LHJMQ. En 56 matchs lors de la dernière saison, il a réussi quatre buts et 15 passes pour 19 points. Originaire de Québec, il a fait son hockey mineur dans la structure du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Marc-Olivier Roy – As de Québec (Ronde 9/Choix No 117)

Originaire de L’Ancienne-Lorette, Marc-Olivier Roy est un joueur de centre de 16 ans, il a été rappelé par le Blizzard du Séminaire Saint-François de la Ligue de développement M18 AAA du Québec pour deux parties où il a réalisé une mention d’aide. Avec les As de Québec au niveau M17 Espoirs, il a inscrit 19 points en 25 parties. Les Remparts de Québec l’ont sélectionné 105e au total en 2022.

Nicolas Jean de la Polyvalente de L'Ancienne-Lorette (Ronde 10/Choix No 134)

L’attaquant de 16 ans a inscrit 13 buts et sep passes en 19 matchs avec la Polyvalente de L’Ancienne-Lorette au niveau M18 D1 – RSEQ. Les Tigres de Victoriaville, de la LHJMQ, l’ont sélectionné en 2021, 196e au total.

Protection de cinq joueurs locaux

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont aussi protégé cinq joueurs de la région avant la séance de repêchage de dimanche. Voici les joueurs qui se joignent à l’organisation:

Jacob Lavoie de Saint-Bernard qui évoluait avec les Élites de Beauce-Appalaches au M17 espoirs. Jacob a terminé au premier rang des buteurs et pointeurs de la ligue M17 Espoirs avec 23 buts et 42 points en 28 parties en plus d’ajouter deux buts en quatre matchs de saison régulière avec les Chevaliers de Lévis M18 AAA. Les Olympiques de Gatineau l’ont sélectionné en 7e ronde lors du repêchage 2022 de la LHJMQ.

Maxime Lambert de Thetford Mines était le coéquipier de Jacob Lavoie avec les Élites de Beauce-Appalaches M17. Il a récolté 33 points en 32 matchs, dont 14 buts. Il a aussi été rappelé par les Chevaliers de Lévis pour quelques matchs. Il a été sélectionné en 9e ronde par les Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ.

Alexis Gagné, originaire de Sainte-Marie-de-Beauce , a inscrit 18 buts en 26 parties avec les Panthères de l’École secondaire Veilleux au niveau M18 D1. Les performances de l’ailier de puissance de 6 pieds 4 pouces ont attiré l’attention des Wildcats de Moncton qui l’ont invité à leur camp d’entraînement.

Samuel Vachon de Sainte-Marie-de-Beauce a fait son hockey mineur au Collège de Lévis avant de faire le saut au M18 AAA avec les Albatros du Collège Notre-Dame où il a connu sa meilleure saison en carrière avec 41 points en 40 parties en plus d’avoir été rappelé en renfort pour trois parties par les Voltigeurs de Drummondville qui l’avait sélectionné en 2021.