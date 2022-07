De belles performances pour de jeunes pilotes beaucerons

Le 10 juillet, plusieurs jeunes pilotes de la classe Mini Sportsman Fromagerie Victoria ont pris part à un programme triple du côté de l’autodrome Chaudière à Vallée-Jonction.

Quelques pilotes beaucerons étaient présents et ont offert de belles performances. Il y avait la division développement pour les débutants et la division élite pour les coureurs d'expériences.

Division développement

C’est 75 tours de piste durant lesquels les enfants de la classe développement ont pu prendre de l’expérience. Il s’agit donc de 3 courses avec 3 vainqueurs différents : #26 William Vachon (Recyclage de métaux St-Hilaire inc), #12 Thomas Pelletier-Jean (Ray Réfrigération Climatisation) et le #24 Rafaël Grenier (Mini Excavation Grenier). Un trophée étoile a été remis lors de chacune des courses au #42 Charles Marois (M3 Racing), #7 Benjamin Labrecque (Garage Charlesbourg Certi-Pro) et #24 Rafael Grenier.

Podium détaillé (développement):

Course #1 Course #2 Course #3 1ère position #26 William Vachon #12 Thomas Pelletier-Jean #24 Rafaël Grenier 2e position # 17 Tom Drouin #42 Charles Marois # 17 Tom Drouin 3e position #42 Charles Marois #26 William Vachon #26 William Vachon

Après 4 courses depuis le début de la saison, Thomas Pelletier-Jean #12 du Cap St-Ignace et William Vachon #26 de St-Anges sont tous deux meneurs au championnat avec 27 points. Charles Marois #42 de St-Lambert les suit de près avec 24 points ainsi que Tom Drouin #17 de Vallée-Jonction avec 23 points. Le top 5 ce conclu avec Benjamin Labrecque #7 de St-Damien de Buckland (18 points).

Division Élite

Pour nos jeunes pilotes d’expérience, ils ont eu droit à 90 tours sur le drapeau vert. Une belle journée pour Ralph Lizotte #11 (Bureau Design Massé) qui a récolté les premières positions de chacune des trois courses. Pour les trophées étoiles, ils ont été remis à Frédérick Bourassa #82 (M3 Racing), Hugo Poirier #78jr (Les Grues R. Gagné) et #108 Antoine Lachance (Bergerie des Appalaches).

Podium détaillé (Élite) :

Course #1 Course #2 Course #3 1ère position #11 Ralph Lizotte #11 Ralph Lizotte #11 Ralph Lizotte 2e position #110 Elliot Labbé-Pelletier #14 Roséanne Gendron #21 Nathan Fleury 3e position #23/26 Tomy Brochu #82 Frédérick Bourassa #23/26 Tomy Brochu

Ralph Lizotte #11 de St-Onésime est donc le meneur au championnat de la division avec une confortable avance (35 points). En 2e position, on retrouve #14 Roséanne Gendron de La Patrie (22 points) qui est suivi de près par le #21 Nathan Fleury (21 points) de St-Appolinaire. Pour la 4e place, son excéaut avec 20 points : #82 Frédérick Bourassa de Trois-Rivières et #23/26 Tomy Brochu de St-Elzéar.

La prochaine course aura lieu le 23 juillet 2022 à l’Autodrome Montmagny. Ce sera déjà la mi-saison pour nos pilotes.