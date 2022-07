Dek Hockey

Roxanne Bolduc et sa famille ont quitté Saint-Georges, il y a près d’un an, pour aller s’établir en Espagne, là où le soccer est une vraie religion. Cette joueuse douée et passionnée a d’ailleurs été recrutée par le Levente UD qui est une académie de la ligue professionnelle à Valencia. Le père de Roxanne, Guy Bolduc explique que cela faisait 25 ...