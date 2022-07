Quatre nageurs du CNRB médaillés aux Jeux olympiques spéciaux

Du 13 au 15 juillet, quatre nageurs du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) ont participé aux Jeux olympiques spéciaux et sont tous revenus avec des médailles.

Un total de 700 athlètes et accompagnateurs venant de partout de la province se sont réunis à Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert.

La délégation de Chaudière-Appalaches comportait 15 athlètes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Provenant de Lévis, Sainte-Marguerite et Saint-Georges, ils ont participé aux épreuves de natation et de gymnastique rythmique.

En natation Charles Antoine Bourque a récolté une médaille d’or au 25 m brasse, deux médailles d’argent au 50 m libre et 100 m libre et une médaille de bronze au 50 m dos.

Alexandra Rodrigue est repartie avec deux médailles d’argent au 25 m brasse et 50 m dos et deux de bronze au 25 m libre et 50 m libre.

Pier-Anne Bourque a obtenu trois médailles d’or au 25 m libre, 25 m dos et 50 m dos et une d’argent au 50 m libre.

Finalement, Exenia Bolduc a reçu autour de son cou deux médailles d’or au 50 m dos et 50 m libre et une médaille de bronze au 25 m dos.

Résultats de la délégation

Veuillez noter que les trois athlètes en gymnastique rythmique ont remporté au total trois médailles d’or, trois médailles d’argent et deux médailles de bronze. Les 12 athlètes en natation ont remporté au total 24 médailles d’or, 10 médailles d’argent et sept médailles de bronze.

Le total complet de la délégation est de 27 médailles d’or, 13 médailles d’argent et neuf médailles de bronze pour les jeux de 2022.