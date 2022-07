Jeux du Québec : trois Beaucerons médaillés cette fin de semaine

La 55e finale des Jeux du Québec a débuté ce samedi. Trois Beaucerons se sont démarqués cette fin de semaine en remportant chacun une médaille.

La délégation de Chaudière-Appalaches a récolté vingt médailles en deux jours à Laval où se déroulent les compétitions. Rappelons que la Beauce a un total de 38 athlètes.

Le samedi, Jacob Bouffard de Saint-Georges participait à l’épreuve du 400 m au stade Claude-Frragne et a réussi à atteindre la première place suivie de son coéquipier Donavan Gagnon de Saint-Gilles.

Notons qu’en athlétisme Alyson Gagné de Saint-Gédéon-de-Beauce a terminé au 9e rang au lancer du marteau.

Gabriel Drouin de Scott fait partie de l’équipe de basketball masculin qui a malheureusement connu la défaite par le pointage de 51-56 contre l’Est-du-Québec.

Quant à la joueuse de basketball Daisy Leblond de Saint-Bernard, elle a obtenu une victoire contre l’Abitibi-Témiscamingue et une défaite contre la Capitale-Nationale.

Nathan Roy de Saint-Frédéric et son équipe en baseball ont perdu face au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Résultats du 2e jour

Au deuxième jour de compétition, Marianne Rochette de Saint-Isidore est arrivée au premier rang lors de sa course au 800 m avec un temps de 2 min 17 secondes.

Isaac Bouffard de Saint-Georges participait à l’épreuve du 100 m à la course et est parvenu a s’emparer de la médaille d’or à six centièmes devant son plus proche suivant avec un temps de 11,34 secondes.

Le joueur de baseball Nathan Roy de Saint-Frédéric était de retour sur le terrain pour deux parties. Ils se sont finalement inclinés devant Richelieu-Yamaska et les Laurentides.

Daisy Leblond de Saint-Bernard au basketball a perdu le premier match contre l'Est-du-Québec, mais a gagné contre la Côte-Nord.

Le joueur de basketball de Scott, Gabriel Drouin et son équipe ont terminé avec la victoire en prolongation contre la Côte-Nord.

Mathias Faucher de La Guadeloupe et Jérémy Poulin de Saint-Joseph-de-Beauce jouaient leurs premières parties au volleyball de plage. Ils se sont inclinés devant l'Estrie, la Rive-Sud et l'Abitibi-Témiscamingue.

La Chaudière-Appalaches cumule désormais six médailles d’or, quatre d’argent et dix de bronze.