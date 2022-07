Trente-huit athlètes beaucerons iront aux Jeux du Québec

Trente-huit athlètes de la Beauce font partie de la délégation de Chaudière-Appalaches pour la 55e Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Laval du 22 au 30 juillet.

La délégation est composée au total de 182 athlètes. Ils seront accompagnés de 56 entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires, ce qui porte à 238 le nombre de représentants régionaux présents à ces Jeux.

Dans la MRC de Beauce-Sartigan on compte 19 athlètes. La MRC de La Nouvelle-Beauce en compte 11 et Robert-Cliche en a huit.

Liste des athlètes

Athlétisme

Isaac Bouffard, Saint-Georges

Jacob Bouffard, Saint-Georges

Alyson Gagné, Saint-Gédéon-de-Beauce

Marie-Pier Jolin, Saint-Gédéon-de-Beauce

Marianne Rochette, Saint-Isidore

Volleyball masculin

Isaac Bouffard, Saint-Georges

Jacob Bouffard, Saint-Georges

Matis Bourque, Saint-Georges

Mathias Faucher, La Guadeloupe

Andy Poulin, Saint-Georges

Alexis Boulet, Saint-Joseph-de-Beauce

Jean-Sébastien Faucher, Saint-Joseph-de-Beauce

Félix Jacques, Saint-Joseph-de-Beauce

Ézéchiel Poulin, Tring-Jonction

Pier-Alexandre Gilbert, Vallée-Jonction



Volleyball féminin

Emy-Rose Breton, Saint-Georges

Annika Lebel, Saint-Georges

Lorie Tanguay, Saint-Gédéon-de-Beauce

Marianne Williams, Saint-Georges

Daphnée Allen, Saint-Odilon-de-Cranbourne

Maude Gagné, Saint-Joseph-de-Beauce

Sarah Naud-Caron, Saint-Lambert-de-Lauzon

Volleyball plage masculin

Mathias Faucher, La Guadeloupe

Jérémy Poulin, Saint-Joseph-de-Beauce

Natation

Jérémy Dulac, Saint-Georges

Golf

Noah Fecteau, Saint-Georges

Raphaël Poulin, Saint-Georges

Soccer masculin

Mathieu Gareau, Saint-Benoît-Labre

Marc-Olivier Morin, Saint-Georges

Soccer féminin

Cassandra Bérubé, Saint-Lambert-de-Lauzon

Oxanna Bleau, Sainte-Marie

Anne-Clara Lachance, Sainte-Marie

Rosalie Morin, Saint-Isidore

Baseball

Nathan Roy, Saint-Frédéric

Alexandre Gagnon, Lévis

Edouard Pellerin, Lévis

Basketball masculin

Gabriel Drouin, Scott

Basketball féminin

Daisy Leblond, Saint-Bernard

À moins de deux semaines de l’événement, toute la délégation s’est réunie au Centre aquatique multifonctionnel de Lévis, le dimanche 10 juillet, afin d’obtenir les derniers détails en vue du grand départ.

Les sports seront divisés en deux blocs de compétitions. Le 22 juillet, 102 athlètes prendront part à l’ouverture. Dans les jours suivants, ils affronteront les 18 autres régions en athlétisme, baseball, basketball, cyclisme, natation et volleyball de plage.

À compter du 26 juillet, ce sera au tour des 84 participants du bloc 2 d’entrer en scène en golf, soccer, softball, triathlon, vélo de montagne et volleyball. Leur séjour à Laval se conclura le 30 juillet avec la cérémonie de fermeture.

Notons que quatre athlètes participeront aux deux blocs de compétition ; Médéric Fortin [Lévis] en vélo de montagne et en cyclisme, Mathias Faucher [La Guadeloupe] en volleyball et volleyball de plage ainsi que les jumeaux Isaac et Jacob Bouffard en athlétisme et en volleyball.