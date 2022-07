Jeux du Québec : quatre médailles remportées par des Beaucerons

Hier, lors de la troisième journée des Jeux du Québec, quatre Beaucerons se sont démarqués obtenant chacun une médaille aidant la délégation de Chaudière-Appalaches à atteindre un nouveau record de récompenses.

Les jumeaux Isaac et Jacob Bouffard de Saint-Georges ont terminé respectivement premier et deuxième à l’épreuve de course sur la distance de 200 m. Il s’agit de leur deuxième médaille de ces Jeux. Aujourd’hui, ils participent à la finale du relais.

Marianne Rochette de Saint-Isidore a également montée pour une deuxième fois sur la première marche du podium en rapportant le 1500 m.

Au lancer du javelot, l’athlète de Saint-Gédéon-de-Beauce, Marie-Pier Jolin a obtenu une médaille de bronze.

La basketteuse, Daisy Leblond de Saint-Bernard, et son équipe se sont inclinées face à l’Estrie.

Tandis que du côté masculin, Gabriel Drouin de Scott a connu la victoire contre l’Abitibi-Témiscamingue.

Au volleyball de plage, Mathias Faucher de La Guadeloupe et Jérémy Poulin de Saint-Joseph-de-Beauce jouaient trois matchs. Ils sont sortis victorieux de la partie contre Sud-Ouest et Lac-Saint-Louis et ont perdu contre la Mauricie.

La délégation de la Chaudière-Appalaches est actuellement à 30 médailles de récoltée. La région surpasse ainsi le nombre de médailles obtenues lors de la dernière Finale d’été qui a eu lieu en 2018 à Thetford Mines. Les athlètes avaient alors cumulé 27 podiums.