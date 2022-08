Une belle soirée pour la série Mini Sportsman

C’est le vendredi 29 juillet 2022, que les pilotes Mini Sportsman Fromagerie Victoria ont pris part à un programme en soirée à l’Autodrome Chaudière.

Dans la division développement, 7 voitures ont pris le départ. Nous avons eu droit à une course rapide et sans accrochage. C’est Élikya Roy #077 St-Damien-de-Buckland (Garage CSR) qui remporta l’épreuve, sa première victoire dans la série. En 2e position, on retrouve Philippe Lachance # 108 de Saint-Charles de Bellechasse (Bergerie des Appalaches) qui en est à sa 2e course seulement. Finalement, Charles Marois #42 monta sur la 3e marche du podium, son 2e podium de la saison. Le trophée étoile a été remis à Tom Drouin #17 de Vallée-Jonction (Excavation Drainage Karl Drouin) qui se hisse à la 1re position du classement général, à égalité avec Thomas Pelletier-Jean #12 (RAY Réfrigération climatisation). Charles Marois #42 est maintenant 3e au classement suivi de William Vachon #26 (Recyclage de métaux Saint-Hilaire inc) et Élikya Roy #077 en 4e et 5e place.

Dans la division élite, 9 voitures ont pris le départ. Tout comme le programme précédent, la lutte a été chaude entre Ralph Lizotte #11 de St-Onésime (Bureau Design Massé) et Elliot Labbé-Pelletier #110jr de Scott (CJMD 96.9 Lévis). Même après un accrochage qui l’a fait déraper, c’est Élliot #110jr qui remporta l’épreuve. Frédérick Bourassa #82 de Trois-Rivières (M3 Racing) a su faire sa place et remporter la 2e position. Finalement, non loin derrière, Nathan Fleury #21 de St-Apollinaire (Auto Rive-Sud S.B. inc) remportera une solide 3e position. Le trophée étoile a été remis à Hugo Poirier #78jr de Saint-Charles de Bellechasse (Les grues R. Gagné). Au niveau du classement général, Ralph Lizotte #11 est toujours le meneur. Elliot Labbé-Pelletier #110jr, Frédérick Bourassa #82 et Nathan Fleury #21 occupe respectivement la 2e, 3e et 4e place avec seulement 1 point qui les séparent l’un de l’autre. Le top 5 se conclu avec Roséanne Gendron #14 de La Patrie (Garage Alexandre Boucher).

Les Mini Sportsman Fromagerie Victoria seront de retour en piste dès samedi prochain, le 6 août 2022, du côté de l’Autodrome Saint-Félicien. La série y fait qu’un programme par saison.