Saint-Georges accueillera les Championnats québécois sur route

Logan Stankoven a brillé avec deux buts et une aide permettant au Canada de prendre la mesure de la Suisse 6-3 en quarts de finale du Championnat mondial de hockey junior, mercredi à Edmonton. Tyson Foerster a également touché la cible tout en récoltant deux aides. Jack Thompson, Nathan Gaucher et Will Cuylle ont aussi fait scintiller la lumière ...