Une première course à pied à Saint-Éphrem-de-Beauce

Les loisirs de Saint-Éphrem-de-Beauce ont créé une toute nouvelle course à pied qui se déroulera le 24 septembre.

Sous le nom de « Saint-Éphrem en course », les Beaucerons sont invités à s’inscrire dans les différents parcours. Que vous soyez coureur ou marcheur, il est possible d’y participer. Il y aura un parcours de 2 km, de 5 km et de 10 km.

L’organisation explique que cet évènement est réalisé afin de promouvoir et de sensibiliser toute la population de Saint-Éphrem-de-Beauce ainsi que les villages environnants de l’importance de l’activité physique et l’adoption de saine habitude de vie.

Le départ se fera du Centre des loisirs de l'endroit.

Pour plus d'informations vous pouvez aller sur leur page Facebook et pour vous inscrire suivez ce lien : https://forms.gle/NVZbQY4WVUHEwgwY9