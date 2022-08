Le Canada est de retour au sommet de l'échiquier mondial et veut y rester

Les loisirs de Saint-Éphrem-de-Beauce ont créé une toute nouvelle course à pied qui se déroulera le 24 septembre. Sous le nom de « Saint-Éphrem en course », les Beaucerons sont invités à s’inscrire dans les différents parcours. Que vous soyez coureur ou marcheur, il est possible d’y participer. Il y aura un parcours de 2 km, de 5 km et de ...