Courir à Saint-Côme-Linière pour une bonne cause

Le départ et l’arrivée de chacun des parcours se feront sur la 19e rue A située entre l’école Kennebec et l’aréna. Les participants pourront choisir parmi quatre différentes épreuves de marche et de course.

Cet évènement était une demande de la Chambre de Commerce de Saint-Côme-Linière qui a fait appel à un comité formé de six femmes : Bianca Perreault, Chantal Lebel, Jessika Brochu, Leslie-Ann Poulin, Pier-Anne Gagnon et Marie-Esther Poulin.

Il y a entre autres le 2,5 km de la Chambre de Commerce de Saint-Côme-Linière (enfants), le 5 km de Dumas Canada (course et marche), le 10 km de la Municipalité de Saint-Côme-Linière ainsi que le 21,1 km du Studio Santé Gym 24H. Les départs auront lieu à 8 h 30 (21,1 km), 9 h (10 km), 9 h 30 (5 km) et 11 h 30 (2,5 km). Les trajets emprunteront les rues de la municipalité ainsi que les sentiers pédestres du parc des Berges-Du-Loup. Les parcours du 2,5 et du 5 km seront accessibles aux poussettes.

De plus, pour chaque inscription 5 $ seront remis au Centre d’écoute et de Prévention du suicide de Beauce-Etchemins (CEPS), un organisme de la région qui lutte pour la prévention du suicide. Il sera également possible de faire un don sur place lors de l’évènement.

Pour plus d’informations, consultez leur page Facebook : St-Côme en action. Vous y retrouverez le lien qui mène au site internet pour les inscriptions.

Les gens inscrits avant le 15 septembre (dernière journée de la prévente) recevront un chandail, une médaille, un dossard, une puce pour le chronométrage et une collation. Les personnes inscrites après le 15 septembre recevront une médaille, un dossard, une puce pour le chronométrage et une collation.