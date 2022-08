Championnat du monde : une première victoire pour Marie-Philip Poulin et son équipe

Le 15 octobre aura lieu pour la première fois la course à pied « Saint-Côme en action » présentée par Métal Duquet. Cet évènement était une demande de la Chambre de Commerce de Saint-Côme-Linière qui a fait appel à un comité formé de six femmes : Bianca Perreault, Chantal Lebel, Jessika Brochu, Leslie-Ann Poulin, Pier-Anne Gagnon et Marie-Esther ...