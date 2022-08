Un samedi de courses à l'Autodrome Chaudière

Les amateurs de courses étaient réunis samedi 27 août pour la présentation de deux courses de 75 tours chez les Late Model en plus des catégories Nascar Truck et Nascar Sport Compact Amateur.

Nascar Late Model AIM Recyclage

Du côté des Nascar Late Model, Jeff Côté(#51) annonce ses couleurs dès la première pratique en inscrivant le meilleur temps. Il vient bien près de répéter l’exploit dans la seconde pratique mais Patrick Laperle(#91) vient lui voler la position en fin de séance.

Dans une première qualification des plus chaudement disputée, Daniel Verner(#65) vient chercher la victoire devant Steven Boissonneault(#31) et Pier-Luc Labbé(#25). La deuxième qualification est l’affaire de Raphaël Lessard(#48) suivi par Stéphane Lecours(#100.5) et Laperle. La pige favorise au départ du premier 75 tours Lessard qui part sur la pôle avec à ses côtés Patrick Laperle. Raphaël mène la première moitié de l’épreuve avant d’être contraint à l’abandon. Cette première tranche de 75 tours, fût remportée par Jeff Coté (#51), suivi de Patrick Laperle (#91) et de Pier-Luc Labbé.

La 2e tranche du Super 6, fût encore une fois chaudement disputée. Dany Gariépy(#37) qui partait sur la première ligne mènera le peloton au début de l’épreuve. Derrière ce dernier, les Côté, Laperle, Couture(#03) et Lauzier(#72) n’avaient pas l’intention de lui laisser la pole position. Ainsi Sébastien Couture a pris les rênes de l’épreuve très rapidement et n’a plus jamais regardé à l’arrière. Un léger contact entre Laperle et Côté fût bénéfique pour Louis-Philippe Lauzier, recrue 2022, qui a pris la deuxième place dans cette épreuve et réussi par le fait même à obtenir son premier podium en Nascar Late Model. La troisième place fût l’affaire de Patrick Laperle (#91). Le championnat du Super 6 étant terminé, Jeff Côté (#51) fût nommé grand champion 2022 avec deux solides prestations lors de cette journée de course.

Nascar Truck Centre du pick up de Beauce

Une épreuve qui fût menée en grande partie par Cédric Lemay(#16), recrue cette année dans cette catégorie. Steve Lavigne(#72) a pris les devants lors de la relance (mi-course) pour terminer sur la plus haute marche du podium. À l’arrière, Simon Dion-Viens qui partait quant à lui de la 7e position, termine deuxième. Cédric Lemay obtient son troisième podium en terminant au troisième rang. Le top 5 est clôturé par Carl Vachon(#118) et Anthony Lessard(#192).

Nascar Sport Compact Amateur Les Entreprises Daniel Carré

Encore une fois, cette catégorie de la relève nous a présenté un beau carcount avec 24 voitures en piste! Dès le départ, Gabriel Légaré(#114) impose le rythme et prend les devants. Derrière, une chaude lutte se déroule entre Bergeron(#81), Bureau(#28) et Desponts(#151). Lors d’une relance, Desponts prend les devants et ne regarde plus en arrière jusqu’à la fin de l’épreuve. Il récolte ainsi une deuxième victoire consécutive! Il sera suivi de près par Jérémy Bergeron en deuxième position et Gabriel Légaré en troisième position. Le top 5 sera clôturé par Bobby Bureau(#28) et Chloé Grondin(#32). Malheureusement, la voiture (#81) n’a pas réussi l’inspection.

Le podium Nascar Sport Compact Amateur est donc : Eric Desponts

en première position, suivi de Gabriel Légaré en deuxième position et de Bobby Bureau en troisième position.

La prochaine date à ajouter à votre agenda est le 10 septembre pour la 3e tranche de la Triple Couronne Kennebec ainsi que le prestigieux Bacon Bowl 300! En plus des 300 tours Nascar Late Model, il y aura 50 tours Nascar Truck, 50 tours Légendes modifiées et 2 x 30 tours Nascar Vintage.

Sonia Godbout & Maxime Gagné, relationnistes