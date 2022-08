Marie-Philip Poulin marque deux buts face au Japon au Championnat mondial de hockey féminin

Sarah Fillier a touché la cible à deux reprises lors d'un gain du Canada de 4-1 contre la Suisse au Championnat mondial de hockey féminin, samedi. Blayre Turnbull a amassé un but et une aide et Emily Clark a aussi fait vibrer les cordages pour les Canadiennes au Kvik Hockey Arena à Herning, au Danemark. Ann-Renée Desbiens a repoussé un mince ...