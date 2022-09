La LRH débute sa saison le 30 septembre

Les dirigeants de la Ligue Régionale de Hockey (LRH) se sont réunis mardi à Daveluyville afin de peaufiner les derniers détails de la saison 2022-23 qui, souhaitons-le, ne sera pas interrompu en cours de route.

Les dirigeants ont travaillé sur les derniers détails de la réglementation pour la saison. Ils ont aussi adopté le calendrier officiel des parties. La saison débutera le vendredi 30 septembre et se terminera le samedi 28 janvier. Les équipes joueront un total de 20 parties pendant la saison. Par la suite, les séries prendront leur envol.

La ligue comprend neuf équipes: les Cougars de Warwick, le Desjardins-Wild de Windsor, le DLC de La Guadeloupe, le Dynamik Service Agricole de Coaticook, le Courteau de Trois Rivières, les Nordik Blades de Val-des-Sources, les Lumberjacks d'East Angus, le JB de Daveluyville et le Sauro de Lac Mégantic.

Les dirigeants de la ligue sont tous de retour, mais certains auront des rôles différents.

À la présidence, on retrouve Jean Lamirande qui a fait ses débuts dans la LRH la saison dernière et il a adoré son expérience. À la vice-présidence, Paul Lemay continuera son bon travail. Aux finances, Yvan Arel poursuivra son association avec la ligue. Pour terminer, Robert Granger continuera son bon travail aux relations avec les médias.

M. Lamirande s’est dit très enthousiaste par ce début de saison. À ce sujet, il a déclaré : « La LRH ne cesse d’augmenter son calibre tout en laissant de la place au joueurs locaux. C’est une autre saison très excitante qui s’amorce et j’ai très hâte d’aller aux matchs dans les différents arénas de la ligue. »

PHOTO - De gauche à droite, Paul Lemay, v-p, Yvan Arel, finances, Éric Brindle, La Guadeloupe, Jean-François Lavigne, St-Léonard, Élie Houle et Joël Beauvillier, Daveluyville, Philippe Fortier, Warwick, Jean Lamirande, président de la LRH, Yves Gosselin et Alex Laprise, Coaticook, Patrick Lefebvre, Windsor, Jean-François Houde, East Angus, Serge Côté, Lac Mégantic, Mats Cabana, Val-des-Sources et Frédéric Dupuis, Trois-Rivières. Absent sur la photo, Robert Granger, relationniste.