Fin de saison pour les jeunes de l'Association de soccer de la Nouvelle-Beauce

Pour la première fois depuis les deux dernières années, l'Association de soccer de la Nouvelle-Beauce (Légion) a célébré la fin de la saison estivale pour les jeunes U4 à U8, le samedi 27 août dernier, au parc du Faubourg à Saint-Lambert-de-Lauzon.

Pour l'occasion, l'équipe de coordinateurs, accompagnée de jeunes animateurs, avait organisé des mini-matchs de soccer. L'événement était également accompagné de musique, jeux gonflables, hot-dog et blé d'Inde. Ils ont même reçu l'aide des Chevaliers de Colomb de Saint-Lambert pour le service de casse-croûte.

Un peu plus de 220 enfants étaient inscrits dans ces niveaux cette année, incluant la municipalité de Sainte-Marguerite pour qui Légion supporte pour les activités de soccer.

La journée s'est terminée par une remise de médailles participatives à chaque enfant présent ce jour-là.

« Nous voulons remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés à rendre cet événement inoubliable pour les jeunes et sans qui nous ne pourrions offrir cela », a souligné l'organisation dans un communiqué de presse transmis aux médias.

Nouvelles générales du club pour les plus vieux

Les niveaux U9 et plus, ainsi que les équipes seniors masculine et féminine, termineront d'ici la mi-septembre leur saison estivale.

Les inscriptions de la saison d'hiver seront lancées prochainement et les infos seront sur la page Facebook de l'Association de soccer de la Nouvelle-Beauce ainsi que sur leur site web.

Il y aura du futsal offert pour les U8 et moins, ainsi que du soccer intérieur avec match sur terrain synthétique dans les stades intérieurs.