C'est le Bacon Bowl ce samedi à l'Autodrome Chaudière

C’est ce samedi 10 septembre qu’aura lieu à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction le plus gros programme de la saison pour la catégorie Nascar Late Model, soit le prestigieux Bacon Bowl 300 Budweiser.

Quelque 300 tours attendent ces pilotes en plus d’une bourse considérable de 10 000$ au gagnant!

Ce sera également la fin des championnats pour les Nascar Truck, Nascar Vintage et Nascar Légendes modifiées. L’enjeux étant élevé pour chacun des pilotes, de chaudes luttes sont à prévoir dans toutes les catégories et ce tout au long de la journée.

Nascar Late Model AIM Recyclage

La présentation du Bacon Bowl Budweiser se veut la course la plus payante de la saison à l’Autodrome Chaudière avec une bourse de 10 000$ au gagnant de cette course de 300 tours. Outre le gagnant de cette course, les champions du championnat local Nascar et de la Triple Couronne Kennebec Dodge Chrysler seront également couronnés.

—3e tranche de la Triple Couronne Kennebec Dodge Chrysler

C’est William Larue(#55) qui est actuellement au sommet du classement avec 52 points. Dany Trépanier(#19) est à 50 points et Jeff Côté(#51) à 44 points. Marc Bégin(#37) est en 4e place avec 38 points suivi à égalité avec 36 points par Maxime Gauvreau(#17) et Mathieu Kingsbury(#9).

—Championnat Nascar Auto Advance 2022

Jeff Côté à 54 points d’avance sur son plus proche rival qui est Louis-Philippe Lauzier(#72) à 166 points. Maxime Gauvreau suit le groupe avec 162 points. En ce qui a trait à la recrue Nascar Late Model 2022, c’est Louis-Philippe Lauzier qui est assuré d’obtenir le titre avant même de prendre le départ samedi!

Nascar Truck Centre du Pick-up de Beauce

Du côté des Nascar Truck Centre du Pick-up de Beauce, c’est Steve Lavigne(#72) qui possède 14 points d’avance sur Simon Dion Viens(#37). Carl Vachon(#118) est non loin derrière avec 130 points. Anthony Lessard(#192) et Cédric Lemay(#16) peuvent encore brouiller les cartes pour la troisième place au championnat avec respectivement 124 et 120 points. Ils sauront sans l’ombre d’un doute vous présenter une finale de 50 tours enlevante!

Nascar Vintage Excavation A.D. Roy

C’est une fin de championnat des plus serrées qui nous attend pour la conclusion du championnat Nascar Vintage Excavation A.D. Roy entre le père et le fils de la famille Gilbert. En effet, c’est actuellement Marco(#44) qui mène avec 154 points et Andy(#17) détient 142 points. Avec 2 finales de 30 tours, rien n’est joué pour Marco Gilbert! Lors de ces finales, les Patrick Verner(#B45), Josca Lévesque(#08), François Becksted(#19), Alexandre Béland(#49), Jimmy Gagné(#4) et Marc-André Cliche(#43) ne se laisseront pas imposer la victoire aussi facilement! Les rutilants bolides vous réservent une prestation haute en sensation pour la dernière fois cette saison!

Nascar Légendes modifiées

Ce sera dans cette catégorie que les possibilités de changement de champion de la saison 2022 sont envisageables. De ce fait, c’est actuellement Hugo Paquet(#13) qui est en avance avec seulement 6 points sur Félix-Antoine Comeau(#62). Jessy Lambert(#64) est en 3e place mais avec 8 points derrière le meneur au championnat! Rien n’est joué pour les pilotes Nascar Légendes modifiées qui prendront part à une dernière finale de 50 tours à l’Autodrome Chaudière.

Les estrades seront accessibles aux spectateurs à compter de 13 h 15.

Collaboration au texte de Sonia Godbout et Maxime Gagné.