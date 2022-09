Raphaël Lessard remporte son premier Bacon Bowl

Pilote de Nascar Late Model, Raphaël Lessard a remporté son premier Bacon Bowl en fin de semaine devant une foule d'amateurs réunis à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.

Les Late Model ont été lancées lors des time trials. Raphaël Lessard (#48) s’est élancé le dernier et a inscrit le meilleur temps en étant le seul pilote à descendre sous la barre des 13,2 secondes. Dans les vagues de qualifications extrêmement relevées, ce sont respectivement Maxime Gauvreau(#17) et Maxime Taillefer(#14) qui l’emportent et obtiennent leur chance d’aller à la pige avec les huit pilotes les plus rapides des time trials.

Patrick Laperle(#91) à la main chanceuse à la pige et obtient la pôle position avec à ses côtés Willam Larue(#55). Laperle se verra éventuellement ravir la tête par Lessard puis par Alex Labbé(#36) qui mène l’épreuve au 150e passage et se voit remettre un boni de 2 000$. Laperle reprend les devants rapidement après l’arrêt de mi-course et sera à l’avant pendant un bon moment jusqu'à ce que Lessard vienne reprendre la tête pour ne plus jamais regarder derrière. Laperle termine au deuxième rang tandis que Labbé finit sur la troisième marche du podium. Mathieu Kingsbury(#9) et Maxime Gauvreau(#17) complètent le top 5.

Nascar Truck Centre du Pick-up de Beauce

Les Nascar Truck se présentaient avec un nombre de 17 camionnettes, une première cette saison. Dès les qualifications, Anthony Lessard(#192) montre ses couleurs et va chercher la victoire de la première vague. Dans la deuxième qualification, Carl Vachon(#118) termine à l’avant. La table était mise pour une grosse finale de 50 tours avec de nouveaux pilotes venus se mêler au groupe de prétendants habituels pour la victoire.

Dans une course où il aura graduellement remonté le peloton, Anthony Lessard vient chercher la victoire grâce à un dépassement en fin de course sur le meneur au championnat Steve Lavigne(#72). Lavigne termine pour sa part en deuxième position. La troisième marche du podium est quant à elle occupée par Carl Vachon. Simon Dion-Viens(#37) et Eric Lehoux(#20) complètent le top 5.

Nascar Vintage Excavation A.D. Roy

Une soirée chargée attendait les Nascar Vintage alors qu’ils étaient présents pour deux finales de 30 tours.

Dans la première qualification, Marc-André Cliche(#43) s’impose après être parti de l’arrière. Pour la deuxième qualification, on a également droit à une belle remontée alors que Jimmy Gagné(#4) gagne 5 positions pour aller chercher la victoire. Lors de la première finale, Jimmy Gagné remet ça et va chercher la victoire. Derrière lui, dans une lutte acharnée, Marco Gilbert(#44) termine deuxième, tout juste devant Marc-André Cliche(#43). Dans la deuxième finale, Gagné s’impose à nouveau pour compléter une soirée parfaite. Derrière lui on retrouve Patrick Verner(#B45) ainsi que Claude Goupil(#71).

Nascar Légendes modifiées

Les Légendes modifiées ont également enregistré une nouvelle marque cette saison avec 13 voitures en piste. Les deux qualifications sont remportées respectivement par Félix-Antoine Comeau(#62) et Maxime Tardif(#66).

Dans une finale des plus chaudement disputée c’est Jessy Lambert(#64) qui aura trouvé le moyen de se sauver avec la victoire. On retrouve en seconde position, Hugo Paquet(#13). Félix-Antoine Comeau ferme pour sa part le podium en terminant au troisième rang. Le top 5 est complété par Vincent Fournier(#20) et Maxime Tardif.

La dernière fin de semaine de course de la saison aura lieu les 17 et 18 septembre, alors que les Nascar Sport Compact Amateur clôtureront leur championnat samedi et que la dernière tranche de la Triple Couronne Féminine et l’Enduro 200 auront lieu dimanche.