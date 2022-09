Hockey: Le Perfection-Auto commence sa pré-saison samedi

Le 24DH DEK St-Georges Ford est de retour en fin de semaine, les 17 et 18 septembre, au DEK Hockey St-Georges pour la deuxième édition de cet évènement unique en Beauce. Au total, 60 joueurs et joueuses de hockey se dépasseront au profit des enfants malades de la région. Rappelons que la version sur glace du 24DH avait eu lieu les 7 et 8 mai ...