Une première victoire à domicile pour les Chevaliers

Les Chevaliers étaient de retour à la maison après avoir disputé leurs trois derniers matchs sur les patinoires adverses. Les représentants de Chaudière-Appalaches ont transformé un déficit de 1-3 en victoire de 5-3 aux dépens des Gaulois de Saint-Hyacinthe devant près de 700 spectateurs vendredi soir.

Le match a débuté sur les chapeaux de roue, après seulement deux minutes de jouer, les deux gardiens avaient effectué plusieurs arrêts spectaculaires.

Les visiteurs marquent trois buts au premier engagement contre un seul pour les Chevaliers. Seul Matt Gosselin a su déjouer le gardien des Gaulois. Les lévisiens ont manqué plusieurs belles chances. Ils ont obtenu plusieurs surnombres mais le cerbère de Saint-Hyacinthe a tenu son équipe dans le match.

Les locaux montrent beaucoup de caractère en deuxième période et débutent leur remontée. Tout d’abord en avantage numérique, Thomas Paquet reçoit une belle passe d’Alexis Tanguay pour réduire l’écart à un but. Quelques minutes plus tard, Charles-Etienne Lemay remet le match à égalité grâce à un bon lancer frappé dans le haut du filet. Après deux périodes, le pointage est de 3-3.

Au troisième engagement, les joueurs de Pier-Luc Giguère profitent d’un avantage numérique pour prendre les devants. Justin Carbonneau placé à la ligne bleue aperçoit Matt Gosselin seul à droite du filet. Ce dernier ne manque pas sa chance et marque son deuxième but du match. Les Gaulois sont incapables de profiter d’un avantage numérique à la mi période. Le gardien des Chevaliers, Luc-Antoine Labbé, est solide devant sa cage et sa défensive fait le travail. Les Chevaliers tiennent le coup et Alexis Tanguay concrétise la victoire des siens en inscrivant un but dans un filet désert.

Les trois étoiles RDS sont Matt Gosselin des Chevaliers (1), Caleb Desnoyers des Gaulois (2) et Justin Carbonneau des Chevaliers (3).

Les Chevaliers seront de retour à la maison le 23 septembre alors que le Blizzard du Séminaire Saint-François sera l’adversaire.

Texte: Yvan Delisle - Photos : Jocelyn Gagné