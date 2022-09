Une murale des anciens Condors inaugurée au Centre sportif Lacroix-Dutil

L'équipe de hockey des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a inauguré samedi soir la murale des anciens Condors depuis 1968 à aujourd’hui, installée dans l'aréna de Saint-Georges.

L'équipe a également remporté deux victoires avec un total de 18 buts marqués au cours de la fin de semaine.

Vendredi soir

Le vendredi 23 septembre, les Condors étaient de passage à Montréal-Est pour affronter les Rangers et le lendemain, ils recevaient le Phoenix de Montréal au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour le match des « Retrouvailles Hockey » avec les premiers joueurs des Condors au début des années 1970. Les joueurs du Cégep de Beauce-Appalaches ont remporté les deux matchs par la marque de 8 à 6 et 10 à 3.

La fin de semaine commençait d’une drôle de façon alors que la rondelle bondit devant le filet adverse complètement abandonné après avoir fait un bon capricieux le long de la rampe, ce qui a pris tout le monde par surprise. Émile Côté a sauté sur la rondelle libre pour ouvrir la marque avec son 3e de la saison. Les deux équipes se sont échangé une paire de buts en première période, Guillaume Sicotte avec ses deux premiers de la saison a trompé le gardien des Condors, Jérémy Louchard. Charles-Étienne Hébert, laissé seul devant le filet, en a profité pour inscrire son 6e de la saison. C’était 2 à 2 après 20 minutes.

En deuxième période, les Rangers ont repris les devants 4 à 2 grâce au 4e de Salvatore Bucaro et au 2e de Klency Pierre-Noël avant que les Condors inscrivent trois buts sans réplique grâce au premier en carrière de Cédrick Larochelle et aux 2e et 3e du match de Charles-Étienne Hébert qui complète son deuxième tour du chapeau en quatre matchs. Avant de retourner aux vestiaires, Klency Pierre-Noël nous a démontré son talent en frappant la rondelle au vol en se retournant après l’avoir fait rebondir sur son patin. Son deuxième de la partie créa l’égalité 5 à 5.

Pas encore rassasié, Klency Pierre-Noël a complété son tour du chapeau après seulement 36 secondes du début de la période. À peine cinq minutes plus tard, William Lepage a surpris le gardien Gabriel Boissonneault avec un tir sur réception à la suite d’une belle passe d’Alexandre Lamarre. Avec moins de 6 minutes à jouer, la recrue Nathan Plamondon qui jouait avec les As de Québec au niveau M17 Espoirs l’an passé, a choisi un bon moment pour inscrire son premier en carrière dans la LHJAAAQ ce qui s’avérait être le but gagnant. Le vétéran William Lepage en a profité pour marquer son deuxième du match dans un filet désert.

Le trio de Dylan Champagne, William Lepage et Charles-Étienne Hébert a récolté chacun 4 points, alors que Jérémy Louchard a récolté sa deuxième victoire de la saison grâce à 25 arrêts.

Samedi soir

Le 24 septembre, l’équipe de Jonathan Ferland a remporter le match 10 à 3 faces aux Phoenix de Montréal.

Il n’a fallu que quelques minutes avant qu’Olivier Mathieu, l’ancien des Panthères de l’École secondaire Veilleux au niveau Juvénile D1 RSEQ, ouvre la marque avec son premier en carrière dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec alors qu’il a redirigé le tir de la pointe du vétéran Félix-Antoine Gosselin. William Lepage a repris là où il avait laissé le soir d’avant, avec son 8e de la saison sur une belle mise en scène de Phillipe Vézina et Émile Côté, le tout en avantage numérique.

Les Condors ont dominé la deuxième période avec 4 buts et 23 tirs au but contre seulement 2 pour le Phoenix. Originaire de Sainte-Marie, Jérémy Roy en a profité pour marquer ses deux premiers buts avec les Condors tandis que Charles-Étienne Hébert et Cédrick Larochelle ont été les autres marqueurs. C’était alors 6-0 en faveur des locaux. Les tirs au but étaient 36-10 pour les Condors.

William Lepage a inscrit son 9e de la saison, ce qui le place à égalité au premier rang des buteurs de la LHJAAAQ avec son coéquipier, Charles-Étienne Hébert. Hébert domine la colonne des pointeurs avec 16 points, dont 9 buts en 5 matchs. Émile Côté, Nathan Plamondon et Dylan Champagne ont été les autres marqueurs. Anthony Gentille avec ses 2e et 3e de la campagne et Zachary Chalifoux ont été les seuls à déjouer le gardien William Gagné qui a obtenu sa 3e victoire de la saison grâce à 21 arrêts.

Les Condors ont fait payer cher l’indiscipline du Phoenix avec 5 buts en 6 avantages numériques alors que le Phoenix a inscrit un but sur 4 occasions. Le duo de défenseurs composé d’Émile Côté (1 but, 3 passes) et Philippe Vézina (3 passes) a récolté 7 points au total. Charles-Étienne Hébert avec 4 points, William Lepage avec 3 points et Dylan Champagne avec 2 points ont encore été dominants, ils sont tous les trois parmi les 8 meilleurs pointeurs de la LHJAAAQ.

Notons qu'à la suite d'une percutante mise en échec de Wyatt Beaudoin sur un adversaire, une mêlée a éclaté causant plusieurs minutes d'exclusion. Cependant, Félix Antoine, Jean-Luc Gosselin et Jean-Raphaël Roy ont bien défendu les jeunes Condors qui se sont fait agressé tout au long de la soirée.

Prochain match

Vendredi prochain, les Condors seront à Granby pour affronter les Inouk et seront de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil dimanche en après-midi pour recevoir la visite du Titan de Princeville dès 14 h 30.

Les Condors invitent le public a être présent à l'aréna pour les encourager et mettre de l'énergie.