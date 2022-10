Hockey universitaire: trois Beauceronnes sur la glace à Saint-Georges

Les Stingers de l'Université Concordia, pilotés par Emmy Fecteau de Saint-Odilon et Rosalie Bégin-Cyr de Saint-Georges, affronteront les Martlets de l'Université McGill et Marika Labrecque de Lac-Etchemin, dans le cadre du 10e anniversaire de THF Saint-Georges

Les deux formations disputeront une partie de saison régulière de la ligue de hockey universitaire féminine RSEQ, au centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, le samedi 26 novembre, à 19h.

Pour les trois joueuses beauceronnes, il s’agira d’une première partie, disputée dans l’uniforme de leurs universités respectives, chez elles, devant leurs familles et amis.

Notons également que ces deux équipes se sont disputées la finale lors des séries de fin de saison 2021-2022, couronnant ainsi les filles du Concordia au titre de championnes RSEQ. Cette même équipe a remporté le Championnat Canadien U Sports, qui regroupait les huit meilleures équipes au pays. Les spectateurs auront droit à un match enlevant opposant les deux meilleures équipes de la province, dont la meilleure au Canada.

Séance de développement

Au lendemain de ce match, THF Saint-Georges poursuivra sa mission en enchaînant avec un autre événement destiné aux jeunes hockeyeuses et futures relèves de la région.

Ainsi, le dimanche 27 novembre en avant-midi, les joueuses et les entraîneurs des deux alignements universitaires, dont les médaillées olympiques Caroline Ouellette et Julie Chu, seront sur place pour offrir des séances de développement. Cette activité gratuite a pour but de promouvoir et développer le hockey féminin en Beauce-Etchemin.

Acheter des billets

Les billets pour assister à ce match unique sont présentement en vente au coût de 10 $ pour les adultes, 5 $ pour les 12 à 17 ans, alors que les 11 ans et moins pourront entrer gratuitement.

Les personnes intéressées peuvent se procurer des billets en ligne en se rendant sur le site Internet de THF Saint-Georges.