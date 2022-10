Mauvaise troisième période pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis se sont inclinés par la marque de 3-2 hier soir face au Blizzard du Séminaire Saint-François devant une foule de 712 spectateurs.

La grande vedette du match est sans contredit le gardien du Blizzard. Raphaël Précourt, qui a démontré du caractère, lui qui avait connu un match plus difficile vendredi dernier face aux Chevaliers. Le cerbère de Saint-Augustin a d’ailleurs été nommé la première étoile du match. Précourt a repoussé 39 des 41 lancers dirigés vers sa cage.

Les locaux inscrivent le premier but lorsque Justin Breton oublié dans l’enclave marque son 2e but de la saison. Justin Garneau et Victor Poulin sont ses complices sur le but. Quelques minutes plus tard, William Labranche profite d’un cafouillage derrière le filet des Chevaliers pour marquer.

En deuxième période, malgré le fait que les représentants de Chaudière-Appalaches ont eu de meilleures chances de marquer, c’est le Blizzard qui prend les devants 2-1 grâce à un but de Benjamin Chabot en avantage numérique. Le but est survenu alors qu’il ne restait que 1 :16 à la période. Les visiteurs peuvent remercier leur gardien car il a arrêté 19 lancers durant cet engagement.

Les Lévisiens remettent le pointage à égalité à 5 :07 en troisième période. Justin Breton utilise sa vitesse pour déborder le défenseur adverse et déjouer le gardien. Il s’agit de son 3e but de la campagne. Avec un match à égalité, les joueurs de Pier-Luc Giguère se tirent dans le pied. Ces derniers écopent de 3 pénalités d’affilée. À force de jouer avec le feu, les Chevaliers en paient le prix. Noah McKinnon donne la victoire à son équipe lorsque son tir de la hauteur des cercles bat le gardien Luc-Antoine Labbé du côté de la mitaine.

Le gardien des Chevaliers a connu également un fort match. Il a reçu 36 lancers et a été nommé la troisième étoile du match.

Les trois étoiles RDS sont Raphaël Précourt du Blizzard (1ère étoile), Justin Breton des Chevaliers (2e étoile) et Luc-Antoine Labbé des Chevaliers (3e étoile).

Le prochain match des Chevaliers aura lieu ce dimanche, 2 octobre, à compter de 13 h 30 alors qu’ils recevront les Lions du Lac-Saint-Louis.

Texte: Yvan Delisle

Photos : Jocelyn Gagné