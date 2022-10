Football scolaire: trois défaites pour les Patriotes

Les trois équipes des Patriotes de la polyvalente Bélanger à Saint-Martin étaient en action cette fin de semaine.

Patriotes juvéniles

Les Patriotes juvéniles se sont inclinés par la marque de 49-6 face aux Grizzlys de la polyvalente Louis-Jacques Casault de Montmagny, le vendredi 30 septembre.

Les Beaucerons n'ont pas été en mesure de capitaliser sur leurs séquences offensives tout au long de la rencontre. Malgré la défaite, les receveurs Charles Maheux et Louis-Philip Maheux ont su produire beaucoup de verges en attaque. Dans la défaite, les vétérans Jonathan Létourneau et Émile Lessard se sont illustrés avec de nombreux plaqués.

Le prochain match des Patriotes sera le samedi 8 octobre prochain à 15h30 à la Polyvalente Bélanger alors qu'ils recevront la visite du collège Mariste de Québec.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets recevaient le Mistral de Mont-Joli.

Encore une fois, les ennuis de début de partie ont fait mal aux locaux. Les Patriotes ont accordé deux touchés au premier quart. Le pointage était de 14 à 0 en faveur du Mistral. Avec 4 minutes à jouer au 2e quart, les Patriotes étaient repoussés dans leur territoire et ont dû accorder un touché de sureté. Le pointage était de 16 à 0 à la demie. La défensive des Patriotes a été très tenace en début de 3e quart alors qu’ils ont passé les 8 premières minutes du quart sur le terrain et n’ont rien accordé. Par la suite, Pier-Émile Lacasse a réussi une très longue course pour porter le pointage à 16 - 6. Par contre, au 4e quart, le Mistral a ajouté à son avance avec un autre touché. Sur le retour de botté d'envoi suivant, Pier-Émile Lacasse à redonner espoir à ses coéquipiers alors qu’il a ramené le ballon pour un touché pour porter la marque à 22 à 12. Malheureusement, il était trop tard, les Patriotes se sont inclinés 29 à 12.

Les cadets seront en congé la fin de semaine prochaine. Ils visiteront le collège Mariste le 15 octobre.

Patriotes benjamins

Les Patriotes benjamins étaient en visite à la Polyvalente de Thetford Mines pour y affronter les Montagnards ce samedi 1er octobre. L’équipe locale est ressortie avec la victoire par la marque de 46-26 sur les Patriotes.

L'équipe visiteuse a rapidement pris les devants dans le match en effectuant une longue passe en direction d'Hubert Morissette bon pour un touché. Ensuite les Patriotes ont doublé leur avance avec l'aide d'une autre longue passe de Pier-Olivier Poulin, mais cette fois-ci à Zachary Veilleux bonne pour un touché. L'équipe des Montagnards s'est ensuite mise en marche et a réduit l'écart 16-14 à la mi-temps. La remontée s'est continuée malgré plusieurs bons jeux défensifs dont un touché de sûreté pour Loïck Champagne, un ballon recouvert par Gabriel Fortier et un autre par Louis-David Élément. L'attaque a laissé plusieurs points sur le terrain en faisant des erreurs, mais Hubert Morissette a quand même marqué sur un jeu de plus de 80 verges.

Les Patriotes reprendront l'action vendredi 7 octobre à Trois-Rivières contre les Gothiques de l'école secondaire Des Pionniers. Le match débutera à 16 h.