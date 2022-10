Hockey scolaire: cinq victoires et une défaite pour les Lynx

Les quatre équipes de hockey de l’école Jésus-Marie de Beauceville ont bien débuté la saison en fin de semaine en cumulant cinq victoires et une seule défaite.

Le M13 D2 était sur la route pour deux parties, l’une à Québec contre l’Académie St-Louis et l’autre à Saint-Marc-des-Carrières. L’équipe de Thierry Roy a très bien réussi en récoltant deux victoires, 6 à 3 et 7 à 0.

M15 D2

Le M15 D2 n’avait qu’une seule partie à son agenda et malheureusement elle s’est terminée par une défaite de 5 à 0 malgré les tirs répétés dans le but adverse.

M15 D1

L’équipe de Pierre Poulin était du côté de Rivière-du-Loup et de Cabano. Lors de la première rencontre, les Lynx ont accordé le premier but, mais ils se sont vite repris avec trois buts à leur actif repartant avec la victoire 3 à 1. Lors de la deuxième partie du programme, Les Pumas de Cabano recevaient les Lynx. La partie a été à sens unique pour les Lynx dans une victoire de 6 à 1. Un total de 58 lancées ont été dirigées vers la cage adverse contre seulement 14.

M18 D1

L’équipe de Stéphane Lessard était elle aussi en visite à Rivière-Du-Loup dans un programme double contre Les Sphinx. En milieu de deuxième période, les Lynx tiraient de l’arrière 3 à 1, mais se sont repris en tirant trois buts sans réplique terminant la partie 4 à 3. Dans leur deuxième rencontre, deux buts ont été tirés en première période, suivie de deux autres en période médiane.

Les quatre équipes seront à Beauceville le 7-8 et 9 octobre

M13 D2 : Samedi le 8 à 14h45 et Dimanche le 9 à 11 h

M15 D2 : Samedi le 8 à 16h15 et Dimanche le 9 à 12 h 30

M15 D1 : Vendredi le 7 à 17 h, Samedi le 8 à 11 h et 18 h et Dimanche le 9 à 14 h

M18 D1 : Vendredi le 7 à 18 h 30 et samedi le 8 à 12 h 30