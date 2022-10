Deux victoires convaincantes pour les Patriotes

Deux des trois équipes des Patriotes football de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin étaient en action cette fin de semaine.

D'abord, les Juvéniles tentaient de rebondir de leur cuisant revers de la semaine dernière ce samedi le 8 octobre. Pour se faire, ils affrontaient la formation des Pionniers de la polyvalente Du Rocher de Shawinigan.

Les Beaucerons ont menés une rencontre sans faille. La défensive n'a accordé que deux premiers essais dans toute la rencontre. Le joueur de ligne défensive Zachary Poulin-Audet et le secondeur Julien Lessard ont tous les deux produits beaucoup de plaqués en défensives.

La performance offensive des Patriotes a été dominante dès le premier quart. Le quart-arrière Gabriel Desjardins a lancé trois passes de touché et inscrit un touché au sol dans une solide performance à son premier départ. Les autres touchés ont été marqués par Charles Maheux (3), Dominique Gagné et Jean-Nicolas Paré.

Les Patriotes accueilleront les Huskies de Charlesbourg le 15 octobre à 13 h dans un programme double où les Benjamins débuteront en avant midi à 10 h 30.

Patriotes benjamins

La veille, les Patriotes en football benjamin étaient en visite au stade Jimmy-Thompson de Trois-Rivières pour y affronter les Gothics de l’école secondaire des Pionniers.

C’est par une victoire de 53-0 que les Beaucerons ont eu le dessus sur l’équipe locale. L'équipe a rapidement pris l’avance avec 24 points marqués au premier quart. D’excellentes remises de ballon de la part du quart-arrière Pier-Olivier Poulin ont menées aux multiples touchés des porteurs Cédric Poulin (3) et Bryan Coulombe (1).

En deuxième demie, plusieurs interceptions ont été réalisées, soit par Loick Champagne et Benjamin Morin et une troisième, bonne pour un touché par le secondeur Loïk Côté. Le quart-arrière substitue Zachary Veilleux a également lancé une passe de touché en direction du receveur Hubert Morissette. Une mention honorable aux joueurs de lignes offensive et défensive qui ont fait la différence lors de ce match.

Les Patriotes benjamins recevront la visite des Balbuzards de la polyvalente Louis-Jobin ce 15 octobre à 10 h 30.

Enfin, notons que les Patriotes cadets étaient en congé ce weekend, ils reprendront l'action ce samedi 15 octobre à 9 h15. Ils affronteront le Collège Mariste à Québec.