Les Élites Beauce-Appalaches disputaient leur premier tournoi à Laval

Le programme de hockey des Élites Beauce-Appalaches disputait un premier tournoi à Laval, 3 programmes doubles et 1 match simple le week-end dernier.

À l’exception du tournoi à Laval des M13 AAA, les Élites ont joué pour .500 avec 2 victoires, 3 verdicts nuls et 2 défaites en ce 4e week-end d’activité dans la Ligue de Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ),

Pour la formation la plus jeune (M13 AAA), ce fut un tournoi plutôt difficile étant éliminé après trois défaites consécutives. Avec leur programme quinquennal au Centre Lacroix-Dutil le samedi 15 octobre, l’organisation des Élites invite les concitoyens de Saint-Georges à venir encourager les équipes Beauce-Appalaches pour la première fois depuis l’ère Post-Covid.

M13 AAA

Première participation pour l’équipe Beauce-Appalaches M13 AAA et au niveau des résultats, ce fût plutôt difficile comme prouve les 3 défaites consécutives au tournoi de Laval du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre. . La première défaite en ouverture de jeu fut contre les Seigneurs de Mille-Îles par un pointage de 9 à 1. Olivier Tanguay fut le seul marqueur de ce match. Le 2e revers du tournoi fut contre le Blizzard du Séminaire Saint-François au compte de 9 à 4. Les 4 buts furent l’œuvre de Nathan Duhamel (deux buts), Édouard Corriveau et Chad Lachance. La troisième défaite qui élimina nos Élites fut contre le Collège français de la Rive-Sud par la maque de 7 à 1. Nathan Hamel a inscrit le dernier but du tournoi. Malgré les résultats, la formation Beauce-Appalaches s’est améliorée et a progressé au niveau de l’effort tout le long du tournoi. Fait à remarquer, la brigade défensive s’améliore en prenant de bonnes décisions avec la rondelle.

« Ce n’est pas évident de participer à un tournoi aussitôt durant la saison soit au mois d’octobre. Néanmoins, ce fut un bon apprentissage, le but de l’équipe est de s’améliorer et de progresser jusqu’à la fin de la saison », a témoigné l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Les spectateurs sont donc convoqués au Centre Sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges (patinoire Manac) le samedi 15 octobre à 14h contre les Albatros Est-du-Québec.

M13 AAA ÉLITE

Belle victoire de 3 à 0 de nos M13 AAA Élites contre la formation des Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean au Centre Caztel de Sainte-Marie samedi 8 octobre dernier. Les joueurs ont très bien utilisé leur vitesse et la rondelle circulait bien entre eux. Pour les marqueurs Louis-David Bédard, Maden Pouliot et Loïk Poulin ont percé la muraille du gardien adverse tandis que le gardien de but des Élites, Dayle Poulin, s’est mérité le jeu blanc. Pour ce qui est du 2e match du week-end, l’équipe des M13 AAA Élite s’est inclinée par la marque de 6 à 4 contre les Estacades de la Mauricie au Centre Gervais Auto à Shawinigan. La formation Beauce-Appalaches est sortie très forte au premier engagement, mais l’adversaire a eu le dessus pour les deux périodes suivantes. Pour la cause perdant, Hugo Bergeron s’est distingué avec 2 buts pendant que les autres buts furent l’œuvre de Noah Jacques et Félix Couture.

Comme l'a souligné l’entraîneur-chef Alexandre Roy : « Nos joueurs ont exécuté les aspects vus durant la semaine. Nous avons remarqué une amélioration sur ce que nous avons travaillé. Nous allons continuer et nous sortirons encore plus fort la semaine prochaine.»

Le prochain match des M13 AAA Élite aura lieu au Centre Sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges (patinoire Canac) contre les Albatros Est-du-Québec le samedi 15 octobre à 14h.

M15 AAA

La formation Beauce-Appalaches a donné la victoire sur un plateau d’argent à la formation des Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean par la marque de 5 à 3 en accordant deux buts rapides en fin de match samedi dernier au Centre Caztel de Sainte-Marie. Ce fut un match âprement disputé pendant plus de 2 périodes, mais les Élites furent incapables de garder l’avance et ont cumulé des erreurs couteuses en 3e période. Pourtant, ils menaient 3 à 2 en début du 3e engagement. Fait à noter pendant la défaite, les solides performances défensives des joueurs Justin Cloutier et Milan Duhamel ainsi que William Lessard à l’attaque. Les buts des M15 AAA furent l’œuvre de Louis-Thomas Vallée, Alexandre Gilbert et William Lessard.

« Nous devons apprendre à mieux gérer la rondelle dans les moments clés afin d’arrêter de perdre des matchs en fin de rencontre », s’est exclamé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

En espérant revoir les M15 AAA sur le sentier de la victoire dès ce samedi 15 octobre à 17h30 au Centre Sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges (patinoire Manac) contre les Albatros Est-du-Québec.

M15 AAA ÉLITE

Ne subissant aucune défaite ce week-end, ce fut un programme double fructueux pour les M15 AAA Élite. Tout d’abord, les Élites ont célébré leur première victoire de la saison samedi dernier contre la formation des Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean au Centre Caztel de Sainte-Marie par un score de 4 à 3. C’est avec un temps de possessions de la rondelle et un contrôle de jeu que l’équipe a excellé. L’attaque a bien joué et particulièrement le nouveau trio Lacroix, Poulin et Bolduc qui ont performé lors de la rencontre. Notons également la belle prestation de Thomas Roy à la défense. Sam-Félix Poulin, Charles-Albert Pouliot, Charles-Antoine Dubé et Jacob Boucher ont fait bouger les cordes du filet lors de la victoire. Pour ce qui est de la rencontre de dimanche, nos Élites ont soutiré un verdict nul de 2 à 2 contre les meneurs au classement section Est soit les Cascades Élites au Centre Renaud Fournier de Black Lake. C’est le défenseur Philippe Lefebvre qui égalé la marque au 2e tiers de la 3e période. Zacharie Lessard fut l’œuvre de l’autre but de la rencontre.

« Il nous reste beaucoup de bagages à acquérir, néanmoins nous avons montré beaucoup de caractère pendant le week-end », a déclaré l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

La prochaine rencontre se déroulera au Centre Sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges (patinoire Manac) contre les Albatros Est-du-Québec le samedi 15 octobre à 12h.

M17 AAA

Tout comme le M15 AAA Élite, la formation M17 AAA disputait un programme double ce week-end. Les deux matchs se sont soldés par des verdicts nuls. C’est par la marque de 5 à 5 que la rencontre de samedi dernier contre les Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean au Centre Caztel de Sainte-Marie s’est terminée. Le match avait très mal débuté avec 4 pénalités en première période. Le désavantage numérique a tenu le fort et a ainsi donné du momentum à l’équipe. Les cinq buts de l’équipe furent effectués par Maverick Labonté (2 buts), Logan Poulin (2 buts) et David Mathieu. Pour le 2e match en égalité 4 à 4, nos Élites affrontaient les As de Québec au Pavillon de la Jeunesse. L’échec avant fut efficace en 3e période et les prises de décisions avec la rondelle ont permis de revenir dans le match pour la formation Beauce-Appalaches. Avec de gros arrêts clés, la gardienne de but Ophélie Gilbert a certainement contribué au retour de l’équipe. Les 4 joueurs qui ont noirci la feuille de pointages sont : Nathan Boucher, Gabriel Nadeau, Maverick Labonté et Samuel Boucher.

« Nous avons joué de la bonne façon, selon l’identité de notre équipe comme étant une équipe qui n’abandonne jamais et qui travaille toujours fort », a philosophé l’entraîneur-chef Yoan Pinette.

Les M17 AAA seront sur la glace le samedi 15 octobre à 12h au Centre Sportif Lacroix Dutil de Saint-Georges (patinoire Canac) contre les Albatros Est-du-Québec.

Communiqué de presse fait par Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.