Jean-Sébastien Rhéaume sacré champion du monde en «powerlifting»

Le Georgien Jean-Sébastien Rhéaume a remporté le titre de Champion du monde dans sa catégorie en « powerlifting », c'est à dire en force athlétique.

Cet homme a participé aux championnats du monde au Canadian Powerlifting de St-John’s à Terre-Neuve, en tant qu'arbitre, mais surtout comme athlète.

Il a réussi son objectif d'atteindre la plus haute marche du podium après 23 ans de travail et a obtenu son examen d'arbitre international niveau I.

« Je peux donc dire mission accomplie… mais je dois l’avouer ce ne fut pas chose facile, dans un cas comme dans l’autre. L’important n’est pas la route que tu prends, mais la destination finale!! », a-t-il indiqué dans une publication sur sa page Facebook.

Dans ce même texte, il revient sur les efforts qu'il a fait année après année championnat après championnat. Il rappelle la difficulté de l'échec quand tu as travaillé plusieurs mois pour en arriver-là.

« Aujourd’hui, je regarde en arrière en me disant que la patience et la résilience ont payé. Merci Dave Roy, mon coach, qui me suis depuis déjà 13 ans. Sans toi et ton soutien, j’aurais sûrement abandonné cette quête à la médaille d’or depuis longtemps. Idem pour Sophie Audet et ma famille qui ont toujours été là pour m’encourager. Que d’émotions de pouvoir enfin écouter l’hymne national du Canada « juste pour moi » et de la dédier en silence, les larmes aux yeux, à tous mes proches qui me regardaient à distance. »

Il ne compte pas s'arrêter là, puisqu'il a déjà prévu de reprendre l'entraînement.