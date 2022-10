Des Chevaliers en contrôle

Après une longue fin de semaine de congé au travers la ligue, les Chevaliers de Lévis se déplaçaient en Mauricie ce mercredi soir (hier) afin d’affronter les Estacades de Trois-Rivières.

Un début de première période affamé du côté de Lévis alors qu’avec un peu plus de trois minutes de jouer que Simon-Olivier Mainville inscrit les lévisiens au pointage. À 8 :57 du premier vingt, c’est au tour de Mavrick Lachance de doubler l’avance des siens avec l’aide de Justin Carbonneau. 2-0 Lévis après 20 minutes de jeu.

Au second tier, la formation de Rémi Royer écope de deux pénalités, mais ce ne les empêche pas de réduire l’écart à un seul but suite au but de Thomas Gagnon à 6 :40. 2-1 Lévis après 40 minutes.

Lors de la 3e période, les Estacades écopent à nouveau de 3 pénalités alors que la formation de Pier-Luc Giguère et puni qu’à une seule reprise et profite d’une attaque à 5 afin reprendre les devants par deux buts grâce à un filet de Matt Gosselin avec son 6e de la présente campagne. Rémi Royer décide de retirer son gardien tôt en 3e, mais Alexis Tanguay en décide autrement et porte la marque 4-1 pour les Chevaliers.

La marque finale 4-1 en faveur de Lévis.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Justin Carbonneau des Chevaliers;

2e étoile : Luc-Antoine Labbé des Chevaliers;

3e étoile : Thomas Gagnon des Estacades.

Le prochain match des Chevaliers aura lieu le samedi 15 octobre à 13 h 30 alors que les Forestiers seront en ville.

Texte: Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA