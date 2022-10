Hockey: le Cool FM bat les 3L de Rivière-du-Loup

Le Cool FM avait un second weekend d'un seul match. Cette fois, c'était une partie sur la route, au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Le Cool FM a battu les 3L grâce à une première période de quatre buts pour une victoire de 5-2.

Dans la partie, notons une performance inspirée de Maxime Lacroix, Keven Cloutier et aussi William Breton.

Tel que mentionné, le Cool FM domine la première période et marque le but gagnant dès le premier vingt. Le premier but est l'oeuvre d'Alexandre Gosselin qui, du haut de l'enclave, reçoit une passe de Maxime Lacroix et bat le gardien Brassard. Maxime Lacroix le passeur récidive lorsqu'il remet à Michael Rhéaume. Le petit attaquant prend un tir très précis là où grand-maman cache ses biscuits. Avec deux buts d'avance, Dave Hamel et Mykel-Joey Lévesque s'offrent un duel tout à l'avantage du dur à cuire de Saint-Georges. Ce combat ne change rien pour les 3L alors que le Cool FM ajoute deux autres filets. Yannick Tifu intercepte une passe des 3L, puis remet à Keven Cloutier qui complète aisément la manoeuvre. Avant la fin de la période, Anthony Verret lance Maxime Chagnon en échappé. Chagnon ne manque pas sa chance et marque son premier but dans la LNAH. Ce but sonnera la fin du gardien Brassard des 3L qui sera remplacé par Émilien Boily.

En seconde période, en avance 4-0, le Cool FM reçoit plusieurs punitions mineures dans la période et doit se défendre 6 fois avec un homme en moins. Les 3L en profitent une fois alors que Danick Crête prend un tir de la ligne bleue qui traverse tout le monde. Rivière-du-Loup en ajoute également en 5 contre 5 alors que Maxime Saint-Cyr marque en profitant d'un retour de lancer dans le bas de l'enclave. C'est 4-2 à ce moment et le Cool FM doit en plus commencer la dernière période avec un désavantage numérique de 2 joueurs.

Le Cool FM continue de se surpasser en infériorité numérique et stoppe les joueurs des 3L. Le beau travail des Lacroix, Breton, Cloutier, Verret, Hudon, Carron, Roy et compagnie est à souligner. Le reste de la période se déroule sans anicroche et, finalement, Keven Cloutier ajoute un but dans un filet désert et assure la victoire du Cool FM.

Les avantages numériques: Saint-Georges 0/5, RDL 1/9

Les tirs: Saint-Georges 29 (13-8-8), RDL 35 (13-15-7)

Les trois étoiles

1- Maxime Lacroix STG (2p)

2- Keven Cloutier STG (2b)

3- Émilien Boily RDL (eff 1.000)

Le Cool FM reviendra à la maison vendredi prochain alors que les Marquis de Jonquière seront les visiteurs au Centre Sportif Lacroix-Dutil à 20h le 21 octobre. Le match suivant sera sur la route le 22 octobre à St-Roch de l'Achigan contre les Bâtisseurs.

Samuel Busque, directeur des relations publiques