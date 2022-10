Condors hockey: défaite en prolongation face aux Braves

Les Braves de Valleyfield sont arrivés à Saint-Georges sans aucun complexe face aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches, prenant l’avance 3 à 1 en première période pour finalement l’emporter 5 à 4 en prolongation, lors de la rencontre disputée hier entre les deux formations au Centre Lacroix-Dutil.

C’est le défenseur Logan Nutbrown qui a ouvert la marque avec un tir précis qui frappe le poteau avant de traverser la ligne des buts, c’était 1-0 dès la 6e minute. Moins de deux minutes plus tard, Jérémy Roy nivelle la marque avec son 4e de la saison grâce à un bel échange avec Xavier Labbé et Philippe Giguère. Les visiteurs n’avaient pas l’intention de se laisser faire et ils ont répliqué rapidement. Étienne Parent à égalité numérique et Matthew Bolduc en avantage numérique, ont donné une avance de 2 buts aux Braves dès la première période. Le gardien Jasmin Simon a arrêté 17 des 18 tirs des Condors tandis que William Gagné a fait face à 15 lancers.

Le seul filet de la deuxième période est l’œuvre de Philippe Vézina, son premier en carrière dans la LHJAAAQ, ce qui réduisait l’écart à 3-2.

Dès le début de la 3e période, le travail acharné de Jérémy Roy a permis à Alexandre Lamarre de surprendre le gardien Jasmin Simon de par l’arrière du filet pour égaliser le pointage 3-3. Les visiteurs ont ensuite profité d’un revirement en zone défensive des Condors causé par Mianscum Di-D’Abram, permettant à Nathan Lévesque de récupérer et de remettre à la recrue Nathan Rochefort qui à en profiter pour inscrire son 1er en carrière. Moins de deux minutes plus tard, Wyatt Beaudoin lit bien le jeu, sautant sur une rondelle libre le long de la bande avant de déjouer son couvreur et de remettre du revers à William Lepage qui ramène le pointage à 4-4 avec son 11e but de la saison.

Assuré d’un point, les Condors se sont fait prendre à deux contre un et Alexis Beaudoin a été très patient avant de remettre à Nathan Levesque qui a scellé l’issu du match en prolongation avec son 10e de la saison. Malgré la défaite, William Gagné a été solide face aux 46 tirs de l’adversaire, ce qui lui a valu la 2e étoile. Son opposé Jasmin Simon a obtenu la première, faisant face aux 48 tirs des Condors.

Les Condors disputeront leurs deux prochaines parties sur la route et seront de retour au Centre Sportif Lacroix Dutil le vendredi 28 octobre.

Texte: Pierre-Luc Siméon