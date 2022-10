Une première victoire en quatre matchs grâce à la force de caractères des Condors

Après avoir tiré de l’arrière deux fois dans le match, 1-0 et 4-3 avec 15 minutes à jouer en 3e, les Condors n’ont jamais abandonné et ils ont redoublé d’ardeur pour finalement l’emporter, face aux Prédateurs de Joliette, par le pointage de 6 à 4 et ainsi arrêter la série de défaites à trois.

C’est le rapide attaquant Frédérick Janvier qui a ouvert le pointage en avantage numérique alors qu’il accepte une passe parfaite de William Gagnon et ne donne aucune chance au gardien partant, Jérémy Louchard. Quelques minutes plus tard, originaire de Saint George de Beauce, Xavier Labbé, pouvait finalement savourer ses premiers coups de patin devant les siens et il en a profité de belles façons avec deux buts, dont le premier des Condors, pour niveler la marque à 1-1. Labbé a intercepté une passe et s’est faufilé a vive allure vers le filet adversaire et il a surpris le gardien Benjamin Boon avec un tir puissant et précis. Les Condors sont entrés au vestiaire avec l’avantage aux tirs au but, 12-10, mais avec l’égalité; 1 à 1.

Tôt en 2e période, les Condors reprennent l’avance, 3 à 1 grâce au premier de la saison du défenseur Thomas Simard. En avantage numérique, le vétéran Félix-Antoine Gosselin, qui rend de fiers services autant à l’attaque qu’en défensive, a battu Boon avec un tir vif. La réplique des Prédateurs de Joliette est venue de William Gagnon et Zachary Coutu, lui aussi en avantage numérique, pour ramener tout le monde à égalité avant la fin de la période.

Toujours en avantage numérique, dès la cinquième minute de la troisième, Frédérick Janvier a fait dévier le tir du défenseur Émeric Jeansonne pour prendre les devants 4 à 3. Les Condors se sont ressaisis avec quelques bonnes mises en échec et des arrêts clefs de Jérémy Louchard, avant que Xavier Labbé enfile son 2e de la partie mettant les comptes à 4-4. Charles-Étienne Hébert a ébloui la galerie en complétant un jeu amorcé par Dylan Champagne et William Lepage, lorsqu’il a battu Boon d’un tir avec son propre bâton entre ses jambes. Dylan Champagne a celé l’issu du match avec une montée flamboyante avant de marquer son 3e de la saison.

Jérémy Louchard a signé sa 2e victoire de la saison avec 32 arrêts sur 36 tirs. Cinq buts ont été marqués en avantage numérique, trois par Joliette en quatre occasions et deux par les Condors en trois occasions.

Les Condors reprennent l’action ce dimanche 16 octobre dès 14 h 30 alors que les Flammes de Gatineau seront les visiteurs.

Texte de Pierre-Luc Siméon.