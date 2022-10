Autre cuisante défaite des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges

Les Dragons de la polyvalente de Saint-Georges ont subi un autre dur revers, samedi 15 octobre à domicile, en s’inclinant 40-3 contre les Voltigeurs du Collège Bourget de Rigaud.

Les visiteurs se sont imposés tôt dans le match, avec deux touchés et un placement au premier quart. Les Voltigeurs inscriront ensuite un touché et un placement au deuxième quart, pour disposer d’une avance de 27-0 à la mi-temps.

La défensive des Dragons se ressaisit quelque peu en deuxième demie, en ne concédant que deux touchés. Félix-Antoine Thibault réalise un placement pour les Dragons au début du dernier quart, évitant aux siens l’humiliation d’un blanchissage.

Les Dragons ont été limités à 86 verges par la passe et à 116 verges par la course. Gabriel Leclerc a cumulé un total de 133 verges durant ce match.

En défensive, Gabriel Paradis (7,5 plaqués), Raphaël Bélanger (4,5 plaqués), Alexis Busque (4 plaqués), Zack St-Hilaire (4 plaqués) et Raphaël Bouffard (3,5 plaqués, dont 1 plaqué pour perte et 1 sac) ont été les plus sollicités.

Notons également une belle performance des unités spéciales en général, hormis un revirement accordé sur un retour de botté.

À la suite de cette défaite, l’entraîneur-chef Carl Dallaire commentait : « Ce fut un match qui s’est déroulé très rapidement : nous tirions de l’arrière 17-0 après avoir seulement exécuté quatre jeux offensifs. J’ai eu l’impression d’avoir disputé un demi-match tellement tout est allé vite. Diverses erreurs nous ont placé le match hors de portée rapidement. Nous progressons même dans la défaite et nous devrons être prêts pour les séries. On place maintenant le focus sur notre dernier match de la saison régulière. »

Les Dragons visiteront les Patriotes de l’École secondaire Saint-Stanislas de Saint-Jérôme, ce vendredi 21 octobre à 19 h 30. Les deux équipes présentent une fiche de 2-5.

Collaboration au texte: Frédéric Poulin